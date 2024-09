Le Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono cuffiette, o auricolari true wireless, dalla qualità assolutamente sopraffina, appartengono indiscutibilmente alla fascia bassa, ma nulla toglie alle prestazioni che le stesse sono in grado di mettere a disposizione del consumatore finale, ancora meglio con la promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni.

Il prodotto effettua il collegamento tramite il bluetooth 5.3, ciò le pone perfettamente compatibili con un qualsiasi dispositivo in commercio, a prescindere da quello che è il loro sistema operativo di riferimento. Sono cuffiette completamente impermeabili fino a certificazione IPX4, con comandi touch sulle singole stanghette, così da riuscire a regolare la riproduzione, parlando di volume e di scelta delle tracce.

Xiaomi Redmi Buds 4 Active: uno sconto inedito su Amazon

Risparmio ai massimi livelli per tutti coloro che sceglieranno di acquistare le Xiaomi Redmi Buds 4 Active, infatti lo sconto attivato in questi giorni su Amazon è assolutamente inedito, e permette di spendere solamente 15,49 euro per il loro acquisto, con una riduzione del 48% rispetto al valore iniziale di 29 euro. Le potete acquistare premendo qui.

Realizzate prevalentemente in plastica, in una bellissima colorazione nera con finitura opaca che non trattiene le impronte, le cuffiette integrano al proprio interno un driver dinamico da 12 millimetri, sfruttando tecnologia Google Fast pair, che è utilissima per il pairing rapido con il proprio dispositivo mobile, supportando anche ricarica rapida, ed una autonomia complessiva che nulla ha da invidiare ai modelli più costosi. Le chiamate sono gestite alla perfezione della cancellazione del rumore, così da riuscire ad isolare perfettamente la voce senza far passare il rumore di ciò che accade attorno a voi. Non sono disponibili in colorazioni differenti rispetto a quelle mostrate nell’articolo, almeno per il momento.