Google ha aggiornato la sua app Gemini per Android, portando un design semplice che punta all’essenzialità. Conoscendo l’approccio del colosso di Mountain View, non sorprende che la semplicità visiva sia al centro del nuovo look. Prima dell’aggiornamento, gli utenti trovavano suggerimenti e la cronologia di Chat & Gemme nella schermata principale. Ora, però, il layout è stato semplificato ulteriormente. La nuova interfaccia accoglie gli utenti con un messaggio personalizzato. Quest’ultimo accoglie le persone con un semplice ciao, riducendo così il disordine visivo.

Gemini: feedback degli utenti, opinioni contrastanti

Un’altra novità importante è stata lo spostamento del campo di testo, ora posizionato sulla stessa linea dei pulsanti principali. Questi includono Gemini Live e il menu di caricamento. Tale disposizione consente di avere un’interazione più fluida. Quando si tocca il campo di testo, la tastiera si apre, ampliando l’area di scrittura. I pulsanti però rimangono ben visibili in basso, mantenendo la loro funzionalità. La strategia di Google mira quindi a rendere l’esperienza utente ancora più intuitiva e piacevole.

Dopo l’aggiornamento, tutti hanno iniziato a esprimere opinioni diverse su Gemini. Alcuni trovano il nuovo design molto più funzionale e apprezzano le voci aggiornate, che suonano più naturali e realistiche. Altri però, sono tornati a Google Assistant, citando problemi con alcune funzioni. Ad esempio, molti segnalano difficoltà nell’invio di messaggi o nel riprodurre musica su Spotify.

In più ci si chiede spesso quando arriverà la versione in italiano per GeminiLive. Nonostante le migliorie apportate, ci sono aspetti che gli utenti vorrebbero migliorare. Alcuni sperano in una futura integrazione di Gemini in GoogleAssistant per una maggiore coerenza nelle funzionalità. La transizione tra le due app ha sollevato dubbi, ma Google continua a lavorare per ottimizzare il suo chatbot di intelligenza artificiale. L’attenzione alla semplicità e all’efficienza resta così la priorità per il gigante tecnologico. Per il resto, non ci resta che vedere i risultati degli sviluppi successivi.