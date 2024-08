Considerando lo sviluppo di Gemini in molti si sono chiesti se il suo arrivo sarebbe corrisposto alla fine di Google Assistant. Un recente aggiornamento in arrivo pubblicato da Alphabet, invece, sembra dimostrare il contrario. L’assistente vocale resterà il punto di riferimento relativo a speaker e display smart Nest. C’è però una novità in arrivo. Google Assistant verrà presto aggiornato con l’intervento di Gemini. In tal modo l’assistente sarà in grado di comprendere meglio il linguaggio naturale degli utenti. Dettaglio che facilita la conversazione che diventa meno strutturata e robotica.

Google Assistant aggiornato con Gemini

Le conversazioni con l’assistente vocale diventano molto più naturale. Le risposte fornite risultano molto più dirette ed approfondite. E non è tutto. Inoltre, Google Assistant grazie al nuovo aggiornamento riceverà una nuova voce.

La nuova versione di Google Assistant potenziata da Gemini creerà da solo delle automazioni “automatizzate”. Di cosa si tratta? Con quest’ultime sarò possibile utilizzare un linguaggio naturale per creare e configurare l’automazione. Quest’ultima inoltre verrà salvata all’interno di Google Home per prossimi utilizzi. Il sistema procede creando ed utilizzando l’automazione ogni volta che sarà necessario.

Un’altra novità riguarda i sistemi delle Nest Cam. Quest’ultime guadagneranno nuove funzioni AI. I modelli multimodali offerti da Gemini permetteranno alle telecamere di capire quello che effettivamente vedono e sentono.

Funzioni che sembrano sorprendenti, ma che danno vita ad una serie di lecite preoccupazioni riguardo la privacy degli utenti. A tal proposito, Google garantisce che i dati degli utenti sono al sicuro e resteranno privati. Al momento però non è possibile considerare nel dettaglio le nuove funzioni e il loro funzionamento.

Le modifiche al momento arriveranno solo per alcuni utenti iscritti alla modalità Anteprima pubblica, ovvero il circuito “beta”. Inoltre, inizialmente l’aggiornamento riguarderà, con molta probabilità, solo la lingua inglese. Per tutti gli altri utenti e per l’aggiunta di ulteriori lingue sarà necessario attendere ancora un po’ prima di poter provare l’aggiornamento di Google Assistant.