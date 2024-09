Vodafone Silver: giga in regalo e prezzi a partire da 7 EURO

Di continuo arrivano nuove soluzioni che potrebbero stimolare la voglia delle persone nel cambiare gestore avendo molto di più e pagando molto di meno. Le soluzioni proposte da Vodafone in questo caso sono davvero ottime, sia perché sono già state viste in passato, sia perché effettivamente riescono a mettersi allo stesso livello delle promo di altri provider molto più gettonati per la loro convenienza.

La linea Silver è tornata e costa meno. Questo è ciò che interessa agli utenti i quali alla fine cercavano un buon motivo per provare cosa significasse avere il provider più blasonato d’Europa. Le due offerte di Vodafone al momento costano meno degli altri mesi anche se non tutti possono accedervi.

Vodafone: queste sono le migliori offerte che potevate trovare in questo momento

La prima soluzione disponibile costa solo 7,99 € al mese e permette già di avere tutto. Basta sottoscriverla per avere ogni mese minuti senza limiti verso tutti gli utenti di ogni gestore, 200 SMS verso tutti e infine 100 giga in 4G per navigare sul web. Anche la seconda promo Silver ha tutto e costa relativamente poco: basti pensare che con 9,99 € si possono avere ancora più giga a disposizione. L’offerta infatti garantisce ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori, 200 SMS verso tutti e 150 giga in 4G per navigare sul web.

Insieme a tutti questi aspetti ce n’è uno molto importante: solo per il primo mese il costo di entrambe le promo è scontato a soli 5 €. Inoltre si possono aggiungere anche altri 50 giga alle promo scegliendo SmartPay. Non ci sono costi aggiuntivi e si potrà ricaricare il proprio numero ogni mese direttamente dal conto corrente. Queste offerte di Vodafone possono essere scelte solo ed esclusivamente da chi arriva da Iliad o dai tantissimi gestori virtuali presenti sul territorio italiano. Ora la scelta sta solo agli utenti.