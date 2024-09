A quanto pare, negli ultimi tempi la parola d’ordine che va per la maggiore nelle grandi aziende della tecnologia è semplicità, tutti i grandi colossi fatti stanno riorganizzando le loro piattaforme puntando maggiormente al minimal, esempio evidente e quanto sta facendo Google con tutta la propria suite dedicata a Keep, ora però sembra essere il turno di Microsoft che ha intenzione di apportare importanti novità per quanto riguarda l’applicazione Xbox e l’applicazione Xbox game pass.

In base alle ultime indiscrezioni sembra che molto presto la prima ingloberà totalmente la seconda, così facendo sarà presente solamente un’unica applicazione Xbox dalla quale potrete accedere a tutte le funzionalità sia di quest’ultima sia del Game Pass.

Cambia la posizione e nient’altro

Sostanzialmente una volta avvenuto il passaggio per gli utenti in termini pratici, non cambierà nient’altro, tutti coloro che infatti saranno in possesso di un abbonamento potranno continuare ad utilizzare tutte le funzionalità che quest’ultimo gli garantisce andando semplicemente a richiamarle all’interno dell’applicazione Xbox, di conseguenza cambia il dove ma non il cosa o il come.

In parole povere, dunque gli utenti potranno continuare ad utilizzare tutti i servizi offerti dal game pass i quali non verranno minimamente sfiorati da questo cambiamento che sarà al netto una modifica legata solo ed unicamente all’usabilità dell’applicazione ma non al suo contenuto, dunque su questo non c’è da preoccuparsi.

Al momento Microsoft non ha annunciato una data possibile per l’unione delle due applicazioni, viene spontaneo pensare però che quest’ultima non sia poi così lontana dal momento che la nota azienda ha recentemente archiviato l’introduzione di una nuova variante del suo game pass ad un prezzo leggermente inferiore e ora può dedicarsi comodamente all’unione delle due app, un ulteriore step, dunque verso la semplificazione dell’uso dei software offerti da Microsoft coerente con quanto stiamo vedendo un po’ ovunque.