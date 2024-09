Con l’arrivo di ottobre 2024, WindTre, attraverso il suo programma di fidelizzazione WinDay, offrirà ai clienti iscritti un nuovo coupon sconto. Questo mese, il premio sarà dedicato agli amanti dello sport e del tempo libero. Si tratta di un risparmio del 15% valido per gli acquisti sul sito e sull’app Adidas. Questo codice potrà essere utilizzato su una vasta serie di prodotti per lo sport e il tempo libero.

Come sempre, per accedere al programma WinDay e usufruire di questi vantaggi, i clienti devono scaricare l’app WindTre ed effettuare l’iscrizione gratuita. Il coupon sarà disponibile per tutti, nuovi e vecchi iscritti. Esso sarà riscattabile attraverso la piattaforma nella sezione WinDay sotto la card “Un regalo speciale”. L’offerta sarà valida per tutto il mese di ottobre, dal 1° fino al 31 ottobre 2024. Salvo eventuali modifiche da parte dell’operatore.

WindTre: ultimi giorni per lo sconto Lego di Settembre

Fino alla fine di settembre 2024, gli iscritti al programma WinDay possono ancora approfittare dell’offerta precedente. Ovvero uno sconto di 10 euro su acquisti minimi di 50€ sul sito LEGO. Il coupon è disponibile fino al 30 settembre 2024. Ed è stato molto apprezzato dai clienti appassionati di costruzioni e modellismo.

Il codice promozionale LEGO, una volta riscattato tramite l’app WindTre, sarà utilizzabile sul sito fino al 15 ottobre. Gli iscritti potranno accedere al coupon sempre nella sezione dedicata di WinDay. L’ operatore continua a rinnovare mensilmente i vantaggi riservati ai suoi utenti. Spaziando tra sconti per articoli sportivi, giocattoli e altro, in modo da offrire sempre qualcosa di utile e interessante per tutti i gusti.

Tutte le offerte del programma WinDay sono disponibili sia per i clienti di rete mobile che di rete fissa. Così da permettere loro di accedere a promozioni esclusive ogni giorno della settimana. In più se siete Interessati ad altre soluzioni di telefonia vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore.