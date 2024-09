Con l’inizio del mese di Ottobre 2024, i clienti WindTre potranno beneficiare di un nuovo vantaggio all’interno del programma WinDay. La piattaforma di fidelizzazione offerta dall’operatore. A partire dal 1° Ottobre, tutti gli iscritti avranno a disposizione un coupon esclusivo del 15% di sconto. Quest’ ultimo potrà essere applicato su una vasta serie di prodotti per lo sport e il tempo libero del noto marchio di abbigliamento Adidas. La promozione sarà valida per tutto il mese, fino al 31 Ottobre. Permettendo così ai clienti di risparmiare sugli acquisti effettuati sia attraverso l’app che sul sito ufficiale del brand.

WindTre: WinDay Settembre 2024, ancora pochi giorni per il coupon LEGO

Il coupon può essere riscattato direttamente sull’applicazione WindTre accedendo alla sezione WinDay. Basterà cliccare sulla card denominata “Un regalo speciale” per ottenere il codice promozionale. Successivamente, il codice dovrà essere inserito al momento dell’acquisto sul portale o sulla piattaforma Adidas per attivare lo sconto. Questa offerta rappresenta un’opportunità interessante per tutti gli iscritti. Siano essi nuovi utenti o membri già registrati al programma. Si tratta di una promozione pensata per incentivare le persone a rimanere fedeli al brand WindTre. Offrendo vantaggi tangibili e legati ai consumi quotidiani, come lo shopping di articoli sportivi e per il tempo libero.

Il 15% di sconto Adidas non è l’unica promozione vantaggiosa riservata. Nel corso del mese in corso gli utenti del programma WinDay hanno potuto approfittare di uno sconto di 10€ sugli acquisti online sul sito LEGO, valido per ordini di almeno 50€. Anche se la possibilità di riscattare il coupon scadrà il 30 Settembre, gli acquisti potranno essere completati fino al 15 Ottobre 2024. Ciò grazie al codice promozionale ottenuto tramite l’app WindTre. Questa soluzione, come le altre, si inserisce all’interno di un piano di fidelizzazione che mira a premiare i clienti con vantaggi continui. In ogni caso se desiderate avere informazioni più dettagliate a riguardo vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore.