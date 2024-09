BYD al Salone di Parigi: tecnologia e potenza Made in China

Il Salone di Parigi 2024 è alle porte e BYD, il colosso cinese dell’automobile, non vede l’ora di presentare le sue novità al pubblico. L’evento aprirà i battenti il 14 ottobre e, fino al 20 ottobre, i visitatori potranno ammirare auto da urlo e modelli da sogno come mai prima. BYD, già protagonista del mercato cinese, punta a consolidare la sua presenza anche in Europa, con ambiziosi piani di espansione.

Siete curiosi di sapere cosa BYD porterà a Parigi? La casa automobilistica ha mantenuto il segreto fino all’ultimo, ma ora possiamo anticipare che ci sarà una grande anteprima europea. Si tratta del BYD Sea Lion, il nuovo SUV elettrico della serie Ocean, già lanciato in Cina. Non è forse il momento perfetto per scoprire di più su questo modello? Secondo gli esperti, il Salone di Parigi sarà la piattaforma ideale per svelare tutti i dettagli sul suo arrivo in Europa. Ma BYD non si ferma qui. Lo stand del brand, al Padiglione 5.3, Stand A42, accoglierà esperti di prodotto pronti a rispondere a ogni domanda. E i visitatori potranno toccare con mano la gamma completa di vetture esposte.

YangWang U8 e Denza Z9 GT della BYD

Il Salone di Parigi non sarà solo un trampolino di lancio per il Sea Lion. BYD ha in serbo altre sorprese ad altissima tecnologia. La casa cinese mostrerà infatti il YangWang U8, un maxi SUV dotato di quattro motori elettrici che erogano una potenza combinata di oltre 1.100 CV. Con una batteria da 49,05 kWh e un range extender, questo SUV rappresenta la perfetta sintesi di innovazione e prestazioni elevate. Non vi sembra un’auto da sogno?

E non è finita. Il pubblico potrà ammirare anche la Denza Z9 GT, una sportiva 100% elettrica con oltre 900 CV. Prestazioni da capogiro, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi. Questa sarà la seconda presenza di BYD al Salone di Parigi e la casa automobilistica sembra decisa a lasciare il segno. Non siete curiosi di vedere quale sarà la reazione del mercato europeo?