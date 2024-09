TIM ha da poco annunciato la possibilità di acquistare i nuovi smartphone Xiaomi 14T, 14TPro e Samsung Galaxy S24 FE. Tutti lanciati sul mercato il 26 settembre 2024, attraverso un comodo piano di rateizzazione con TIMFin. Per i clienti dell’ operatore, sia di rete fissa che mobile, è possibile scegliere tra 24 o 30 rate mensili a tasso zero. Nel caso dello Xiaomi14T, si può optare per 13€ al mese per 30 mesi, o 16€ per 24 mesi. Mentre lo Xiaomi14TPro è disponibile a 21€ per 30 mesi o 26€ per 24. Questi modelli, con 256GB di memoria interna per il 14T e 512GB per il 14T Pro, sono offerti nelle colorazioni Titan Black, Titan Gray e Titan Blue.

TIM: Samsung Galaxy S24 FE e promozioni associate

Al momento della pubblicazione, gli smartphone non sono disponibili direttamente sul sito TIM. Ma è possibile registrarsi per ricevere una notifica quando torneranno acquistabili. In più, fino al 31 ottobre 2024, chi acquista uno di questi dispositivi ha diritto a ricevere in omaggio un tablet Redmi Pad Pro e un caricabatterie rapido. È necessario però registrarsi sul sito web e inviare una prova di acquisto entro il 15 novembre 2024.

Oltre ai nuovi Xiaomi, TIM offre anche il Samsung Galaxy S24 FE, disponibile anch’esso a tasso zero e senza anticipo. È possibile rateizzarlo a 16€ al mese per 30 mensilità o a 20€ per 24 mesi. Questo modello, con 128GB di memoria interna, è disponibile nelle colorazioni Graphite, Mint, Yellow e Blue. TIM propone anche la promozione “Supervaluta”, che consente di ottenere 90# in più rispetto al valore del proprio smartphone usato. Opzione valida se si sceglie di scambiarlo.

La promo resta attiva fino al 13 ottobre, salvo proroghe. Il finanziamento TIMFin è riservato ai clienti TIM con una linea mobile attiva per almeno 24 mesi o una linea fissa. È disponibile, infine, la spedizione gratuita e una garanzia di ben 24 mesi per tutti gli smartphone acquistati.