Avatr 07: Il nuovo SUV elettrico e ibrido che guarda al futuro

Avatr Technology, sostenuta da Changan Automobile, CATL e Huawei, continua a innovare con il lancio del suo terzo modello. Parliamo dell’Avatr 07, un SUV a cinque posti molto innovativo. La vettura è disponibile sia in versione elettrica che con un powertrain ibrido plug-in (PHEV), segna un importante passo avanti per l’azienda. Ma cosa rende davvero speciale questo veicolo?

Il modello EREV del SUV Avatr 07 integra il nuovo sistema ad autonomia estesa Kunlun. Ha attirato molta attenzione già durante l’evento di lancio grazie alle sue prodezze. Avatr ha inoltre annunciato che entro fine anno verranno introdotte versioni EREV anche per altri modelli già presenti, come l’Avatr 11 e l’Avatr 12. È solo l’inizio di una strategia ambiziosa che punta a lanciare 17 nuovi modelli nei prossimi tre anni.

Un SUV potente e come non mai tecnologico

Le specifiche tecniche dell’Avatr 07 sono impressionanti. Lungo 4.825 mm, questo SUV offre diverse opzioni sia per la motorizzazione elettrica che per quella ibrida. Le versioni BEV includono motori singoli con trazione posteriore. Esse sono capaci di sviluppare 252 kW (342 CV). Le versioni con doppio motore invece arrivano a 597 CV. Ma ciò che colpisce di più è la batteria da 82,16 kWh. Tale batteria promette un’autonomia fino a 650 km, ricaricabile all’80% in soli 20 minuti. Questa combinazione di potenza e efficienza potrebbe rivoluzionare il mercato?

Non solo prestazioni da urlo per questo SUV. L’Avatr 07 è dotato della tecnologia di guida autonoma di Huawei, con alcune versioni equipaggiate di un LiDAR a 192 canali. Questo supporta il sistema di guida intelligente Qiankun ADS 3.0. L’interno del veicolo è gestito dal sistema operativo Harmony OS 4.0, sempre di Huawei, il che rende tutta l’esperienza d’uso dell’auto estremamente avanzata.

Le varianti EREV dell’Avatr 07, con batteria da 39,05 kWh, donano una soluzione eccezionale per i lunghi viaggi. Garantiscono al guidatore un’autonomia combinata fino a 1.100 chilometri. Ma la vera domanda è: questo SUV riuscirà a conquistare anche i clienti più esigenti? Le prime consegne sono già iniziate. Avatr sembra destinata a diventare un protagonista nel mercato dei SUV elettrici.