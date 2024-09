Apple ha iniziato a vendere i suoi nuovi iPhone 16 e già iniziano i primi problemi di costruzione che hanno dichiarato i primi possessori di questo modello. Ovviamente si tratta come al solito di sviste da parte del team costruttori Apple che non hanno considerato alcune delle novità inserite. La cosa che non dovrebbe succedere è che prima di mettere in commercio un dispositivo di questo tipo dovrebbe essere perfetto dato anche l’ elevato prezzo di vendita.

Una delle novità inserite dalla casa di Cupertino è l’ introduzione di bordi più sottili per ampliare la superficie dello schermo. Questo sembra aver avuto degli effetti sulla sensibilità del touchscreen che non è del tutto equilibrato. Per il momento sembra che il problema abbia interessato i modelli quali iPhone 16 Pro e Pro Max. I nuovi dispositivi hanno questi problemi per via dell’ aumento dello schermo che adesso copre anche i bordi che sono diventati più sottili. Questo fa si che i tocchi diventano più imprecisi o addirittura non percepiti dallo smartphone.

Apple, ecco da dove deriva il problema dello schermo

Il problema lamentato da molti utenti deriva da un difetto dal punto di vista software, dato che il programma che gestisce i tocchi sullo schermo non è abbastanza sofisticato da coprire tutte le aree di esso. Quindi il problema riguarda soprattutto il sistema operativo e non la componentistica interna del dispositivo. Succede infatti che lo smartphone entri in modalità protezione quando viene impugnato di lato dato che percepisce dei tocchi diversi da quelli inseriti nel suo database. Per essere sistemato si dovrà intervenire sul sistema di rilevamento tocchi involontari e di dovrà anche ricalibrare lo schermo per una soluzione migliore.

Il team di sviluppatori dovrebbe a breve rilasciare una semplice soluzione al problema dato che richiede solamente di modificare alcune righe di programma e non ricostruire interamente il dispositivo. Quindi la risoluzione del problema dovrebbe avvenire a breve anche se non è stato specificato quando.