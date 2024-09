Brutte notizie per gli appassionati della saga degli Assassini che aspettavano con ansia di potersi immergere nelle atmosfere uniche offerte dal Giappone Feudale. Il nuovo Assassin’s Creed Shadows, inizialmente previsto per il 12 novembre, è stato posticipato di tre mesi.

La conferma arriva direttamente da Ubisoft con un post pubblicato su X/Twitter. La nuova data di uscita è fissata per il 14 febbraio, in concomitanza con la festa di San Valentino. Che si tratti di un segnale con cui la software house spera di potersi riconciliare con i propri fan per questo rinvio del tutto inaspettato?

Le motivazioni di questo ritardo sono state affidate ad una lunga lettera ai giocatori. Nel messaggio si legge che Assassin’s Creed Shadows rappresenta una sfida unica per Ubisoft in quanto il titolo presenta novità importanti. I cambiamenti al gameplay e alla tecnologia utilizzata hanno richiesto l’impiego di risorse importanti.

Ubisoft ha scelto di posticipare il lancio di Assassin’s Creed Shadows di tre mesi per migliorare l’ottimizzazione del titolo

Al fine di poter offrire ai propri utenti un gioco completo e privo di bug, Ubisoft ha ritenuto saggio prendersi tutto il tempo necessario per apportare le necessarie modifiche. Nonostante la nuova data, resta confermato il debutto su tutte le piattaforme inizialmente comunicate tra cui Steam sin dal primo momento.

I vertici di Ubisoft sono consapevoli che lo slittamento della data di uscita non farà felici gli appassionati, ma hanno ritenuto che fosse la scelta più saggia da prendere. Solo in questo modo sarà possibile presentare al pubblico un gioco completo e privo di imperfezioni, esattamente come i giocatori meritano.

Possiamo immaginare che il timore della software house sia quello di non ripetere quanto successo a CD Project RED con Cyberpunk 2077. Gli sviluppatori furono costretti a rispettare la data di lancio fissata inizialmente e il titolo arrivò sul mercato con evidenti problemi e difetti. Con il tempo, gli sviluppatori sono riusciti a sistemare i problemi e concedere a Cyberpunk 2077 la gloria che gli spettava, ma ormai il lancio era stato disastroso.