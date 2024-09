Leapmotor B10: il SUV compatto pronto a conquistare l'Europa

Leapmotor è ufficialmente arrivata in Europa. Stellantis, con l’acquisizione del 21% dell’azienda, ha piani ambiziosi per questo nuovo marchio. Il prossimo grande passo? La Leapmotor B10, un SUV compatto che sarà svelato al Salone di Parigi ad ottobre. La B10 andrà a inserirsi nella gamma sotto la Leapmotor C10. Questo è già disponibile nelle concessionarie europee, con l’obiettivo di offrire un’alternativa elettrica competitiva sul mercato. Cosa possiamo aspettarci da questa nuova vettura? Dai teaser pubblicati, emergono alcuni dettagli interessanti: il frontale mostra luci diurne sottili e fari circolari. Di profilo, si intravedono maniglie integrate nella carrozzeria. Al posteriore invece, il design è arricchito da uno spoiler discreto e da gruppi ottici orizzontali. Insomma, una combinazione che sembra promettere un design moderno e con qualcosa di fresco, ma c’è ancora molto da scoprire.

Piattaforma innovativa del nuovo SUV Leapmotor

Con una lunghezza di circa 4,5m, dimensione di parecchio simile alla BMW X1. Grazie a questi valori la B10 si posiziona come un SUV compatto, ideale per la città e per chi cerca molta efficienza. La piattaforma? Sarà costruita sulla nuova Leap 3.5, un’architettura di ultima generazione che supporterà probabilmente molti futuri modelli del marchio. Al di là del design, però, c’è grande attesa per conoscere le specifiche tecniche di questo modello. Non ci sono al momento informazioni ufficiali, ma parecchie voci suggeriscono una somiglianza con la Leapmotor A12, vista nei test su strada in Cina.

Saranno simili anche le prestazioni? In Cina, il prezzo della B10 si aggirerà intorno ai 100.000 – 150.000 yuan. A quanto equivalgono? A circa 12.700 – 19.100 euro. Una fascia di prezzo competitiva, considerando il crescente interesse verso le vetture elettriche più economiche. Sarà sufficiente per fare breccia nel cuore degli automobilisti europei? Stellantis punta molto su Leapmotor e il piano prevede il lancio di almeno un modello all’anno per i prossimi tre anni. La Leapmotor B10 è solo l’inizio di questa avventura. Il SUV compatto sarà in grado di sfidare i giganti del settore?