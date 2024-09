A quanto pare non finiscono di certo qui le novità dell’ultimo periodo, infatti Xbox sta sfornando delle nuove novità che si aggiungeranno al mondo del gaming.

Si sta parlando di nuove console che vedranno la luce del sole tra un po’ di tempo.

Xbox, nuove console?

Sono molte le voci sul conto dell’Xbox di nuova generazione e la maggior parte di queste portano un discorso anche su una console portatile. La quale uscirà probabilmente in anticipo nel 2026.

Si parla di un piano molto più ampio e molto più sicuro per quanto riguarda Microsoft alle prese con la next gen di Xbox. La quale racchiude anche la possibilità di avere si una console tradizionale domestica, ma anche una portatile facenti entrambi parte della stessa generazione.

Un grande dubbio sicuramente lo pone il periodo di uscita, che anche se poco sicuro, dovrebbe aggirarsi intorno al 2026. Visto che questo anno è un anno molto importante per Xbox, stiamo parlando del suo 25esimo anniversario. Microsoft aveva infatti comunicato precedentemente di avere dei piani grandi per questo anno.

Da questo punto di vista anche Sony ha presentato la sua nuova PS5 Pro, dove Xbox ha deciso di rilanciare il dato con un nuovo piano e non un potenziamento dell’attuale console.

Infatti come anche già detto Xbox sta remando con tutta la sua flotta verso la nuova generazione di hardware per la stessa console. Portando come risultato un nuovo successore in stile tradizionale e un nuovo arrivato portatile in stile Steam Deck.

Quindi sicuramente bisognerà prepararsi per vedere una console tradizionale nei panni di una portatile, scrutando i risultati che porterà. La sua uscita anticiperà poco ma che sicuro l’uscita di PS6 che si prenderà del tempo visto il prossimo lancio concordato per la PS5 pro. Per quanto riguarda le tempistiche si pensa che si aspetterà minimo fino al 2027.