Nismo tra elettrico e ibrido: Nissan cambia le sue scelte

In un mercato automobilistico in continua evoluzione, dove le case sembrano puntare tutto sull’elettrico, Nissan ha deciso di non cedere alla fretta per la sua divisione ad alte prestazioni Nismo. Perché? Il motivo principale è la grande incertezza che caratterizza lo sviluppo del settore dei veicoli elettrici. Fissare una scadenza rigida per il passaggio completo all’elettrico potrebbe rivelarsi prematuro.

L’approccio di Nissan sembra dunque orientato verso la flessibilità. Questa permette al marchio di adattarsi ai cambiamenti della domanda. Ma come si può trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica e tradizione? Qui entra in gioco la tecnologia ibrida E-Power, una soluzione che Nissan ha sviluppato per garantire prestazioni elevate senza compromettere l’autonomia e la praticità. Un esempio di successo è il crossover Qashqai E-Power. Esso ha riscosso infatti ottimi risultati in Europa. Le vendite confermano la sua popolarità, rappresentando oltre il 50% delle vendite del modello.

La sfida dei prezzi sulle auto elettriche Nissan

Il vero dilemma è riuscire a mantenere competitivi i prezzi dei modelli elettrici senza penalizzare la qualità. Questa sfida si pone in modo particolare con l’Ariya, il SUV completamente elettrico di Nissan. Anche se si tratta di un’auto già posizionata nella fascia premium, come si può giustificare un ulteriore aumento di prezzo per una versione sportiva Nismo? La risposta non è semplice, e proprio per questo Nissan sembra orientata a una strategia su misura. In essa ogni modello richiede una calibrazione specifica. Non tutte le auto possono essere trattate allo stesso modo, specialmente quando si tratta di bilanciare costi di produzione e aspettative dei clienti.

Non è solo Nissan che sta cambiando strategia, sono molte le case automobilistiche che stanno rivedendo i loro piani di elettrificazione. Molti costruttori stanno rallentando lo sviluppo di nuovi modelli elettrici e potenziando la loro offerta ibrida. Sarà questa la strada da seguire per il marchio Nismo? Solo il tempo dirà se Nissan continuerà a percorrere la via dell’elettrificazione graduale o se i cambiamenti del mercato la costringeranno a rivedere le sue strategie ancora una volta. Questo è il settore: volatile ed imprevedibile.