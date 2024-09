Truffa con messaggio phishing: fregati migliaia di utenti

Da qualche giorno, come hanno segnalato diversi utenti, si sta ripetendo un fenomeno già visto durante i primi mesi estivi. Molte persone hanno infatti riscontrato l’arrivo di un messaggio all’interno della loro casella di posta elettronica, dove è stato individuato un testo molto ambiguo da prendere con le pinze.

Manco a dirlo, si tratta di una truffa phishing, una di quelle che si nascondono all’interno di un messaggio che finge di annunciare qualcosa di reale. Come riportato da diverse persone, il testo in esame è stato in grado di far credere a qualcuno che una bella ragazza avesse deciso di conoscerlo. Sembrano infatti quei messaggi provenienti dai siti di incontri, anche se in realtà il portale pubblicizzato nel testo non è assolutamente reale. Lo scopo del messaggio truffa è solo quello di far cliccare gli utenti sui link diretti e di fargli rilasciare i propri dati personali. Al momento quello che sta accadendo è dunque proprio questo: un testo gira in chat o tramite e-mail, gli utenti ci cascano, lasciano i loro dati sensibili e perdono i soldi in maniera stupida.

Truffa phishing: cosa significa e come agisce il nuovo messaggio

Non c’è alcuna ragazza, alcun problema alla vostra banca e null’altro che possa in qualche modo svoltarvi o rovinarvi la giornata: il messaggio è una truffa e va ignorato. Gli utenti colpiti devono infatti ricordare che nel caso in cui la banca decidesse di inviargli una comunicazione, lo farebbe in un altro modo e con un indirizzo e-mail conosciuto. Lo stesso vale per i siti di incontri, i quali, se si è iscritti, inviano comunicazioni di tutt’altro genere e non messaggi diretti di ragazze sgrammaticate.

L’unico modo per evitare problemi è quello di ignorare questa tipologia di messaggi, magari parlandone anche con altre persone così da diffondere un avviso di pericolo.