TIM offre risparmio e quantità con le POWER: ecco fino a 300 GIGA

Con un gran numero di opportunità disponibili in una sola offerta, un gestore riesce in genere a catturare l’attenzione degli utenti. Questo è ciò che è accaduto nell’ultimo periodo con TIM, un’azienda che non ha bisogno di presentazioni e che continua a mettere in chiaro le cose anno dopo anno, confermandosi tra le migliori in assoluto. Secondo quanto riportato ad oggi ci sono tre offerte che in molti stanno valutando intensamente, ovvero le famose Power.

TIM: nuove promo disponibili, le Power hanno tutto e costano meno del solito

Il discorso oggi guarda da vicino delle soluzioni già viste, ma che con un prezzo del genere diventano ancora più appetibili. La prima promo che TIM mette a disposizione dei nuovi utenti è la Power Iron, un’offerta che riesce a conciliare tutto al suo interno. Chi la desidera infatti può pagarla solo 6,99 € al mese garantendosi minuti senza limiti verso tutti i numeri mobili e fissi, 200 messaggi verso chiunque, ma soprattutto la rete Internet con 150 giga in 4G ogni mese.

In secondo luogo, non si può lasciare da parte un’altra offerta clamorosa, ovvero la Power Supreme Easy. Al prezzo di soli 7,99 € ogni mese, gli utenti si assicurano così gli stessi minuti e messaggi, ma con 200 giga in 4G.

Tutto si conclude con l’offerta più importante, quella che al prezzo di 9,99 € al mese attribuisce i contenuti migliori. Con la nuova Special ecco arrivare minuti illimitati con 200 SMS verso tutti e 300 giga in rete 5G per navigare con la massima qualità di TIM.

Queste offerte non sono destinate a tutti gli utenti, siccome l’attacco va contro alcuni gestori in particolare. Possono sbarcare in TIM solo coloro che arrivano dai virtuali o da Iliad. Ovviamente tale scelta presume anche altri vantaggi, come quello del primo mese: chi sceglie una delle promo di casa TIM, può infatti non pagare il primo mese.