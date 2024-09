CoopVoce: ancora offerte top ma la EVO 200 stravince, costa 7 EURO

Quello che si sta verificando ultimamente è davvero incredibile, siccome tanti gestori riescono ad avere voce in capitolo. Un tempo era tutto molto diverso, con pochissime aziende che la spuntavano sulle altre grazie alla loro forte esperienza e soprattutto alla possibilità di concedere agli utenti tanta convenienza. Questo sembra essere il periodo dei gestori virtuali, aziende che si appoggiano ai provider più forti ma che riescono a fare corsa a sé. Le loro offerte hanno un vantaggio clamoroso, ovvero quello di durare per sempre nel tempo allo stesso prezzo, anche se gli altri operatori avrebbero preso delle contromisure adatte. Proprio per questo, molti provider virtuali hanno messo di nuovo in circolazione quelle offerte con cui erano soliti vincere sempre. L’ennesima dimostrazione arriva da un’azienda molto forte, ovvero CoopVoce.

Diverse persone infatti si sono accorte, navigando sul sito ufficiale dell’azienda, del ritorno della famosissima promo EVO 200. Contenuti in quantità, prezzo molto basso e soprattutto un’ottima qualità di rete: questi sono gli aspetti che contraddistinguono questa nuova offerta.

CoopVoce: le EVO sono le migliori, la 200 costa solo 7,90 € al mese per sempre

Non ci sono dubbi sul fatto che l’offerta proposta da CoopVoce in quest’ultimo periodo sia la sua migliore di sempre. Con la EVO 200 moltissimi utenti hanno trovato la pace, non sentendo più il bisogno di cambiare gestore. Ora a questo onore potrebbe toccare a tante altre persone, le quali hanno addirittura l’opportunità di poter pagare la soluzione mobile di CoopVoce solo 7,90 € al mese per sempre.

Al suo interno non mancano i giga: ce ne sono 200 in 4G. Ovviamente ci sono anche minuti senza limiti verso chiunque con 1000 SMS verso tutti.

La stessa promozione comprende al suo interno fino al 2 ottobre la possibilità di non pagare la prima mensilità e di non pagare il costo di attivazione. C’è dunque ancora tempo per scegliere questa offerta.