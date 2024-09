Da settembre 2024, i clienti TIM possono accedere a una promozione speciale. Ci si riferisce però in particolare a quelli che sottoscrivono un finanziamento tramite TIMFin per l’acquisto di smartphone o prodotti tecnologici. Infatti attivando l’opzione TIM Club, è possibile ottenere il pacchetto streaming TIMVISION Calcio e Sport Light a un prezzo scontato di 7€ al mese per 12 mesi. Questo piano include TIMVISION, ma anche DAZN con il servizio Gol Pass. Disney+ con la versione Standard e pubblicità. Oltre all’abbonamento a Infinity+.

Servizi inclusi e condizioni speciali con TIM Club

L’opzione TIMClub è disponibile al costo di 9,99€ una tantum presso i rivenditori TIM. Ma è attivabile gratuitamente attraverso canali digitali come il sito TIM o l’app MyTIM. In aggiunta, chi aderisce a TIM-Club ha la possibilità di usufruire di 3 mesi gratuiti su diversi servizi. Tra cui 5G Ultra, Google One 100GB e Disney+, con la libertà di attivarli dalla propria area clienti MyTIM.

L’opzione TIM Club, dedicata esclusivamente ai clienti mobile, offre anche altri vantaggi per chi utilizza un finanziamento TIMFin. Tra i servizi inclusi ci sono Navigazione Sicura 360, con un mese gratuito, e TIMOne Numbe. Quest’ultima, in particolare, consente di collegare più dispositivi alla stessa linea, gratuito e per tre mesi. Chi sottoscrive TIMClub ha tempo 3 mesi dall’attivazione per attivare queste offerte promozionali.

La promozione è compatibile anche con il programma TIMNext Evolution. Servizio che permette di ottenere rate agevolate su smartphone come i nuovi iPhone 15 e 16. È importante notare che l’offerta non può essere combinata con l’opzione 5G Power Unlimited. In più, il finanziamento TIMFin richiede l’approvazione e può comportare oneri in caso di cessazione della linea mobile. I clienti che mantengono attiva la linea, invece, possono beneficiare di sconti e non pagare il ticket finale del finanziamento. In ogni caso se siete interessati ad altre proposte simili vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dell’operatore.