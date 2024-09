WhatsApp: nascondere il proprio stato solo ad alcuni utenti è possibile, ecco come

Continuano a migliorare diversi aspetti all’interno dell’applicazione più usata al mondo, ovvero WhatsApp. Gli aggiornamenti sono sempre dietro l’angolo e non succede mai che deludono le aspettative, in quanto sono progettati appositamente per diventare un’arma in più di un colosso già affermato da anni. Tutto ciò è stato fondamentale per riuscire a mettere in piedi un colosso invalicabile, qualcosa di inarrivabile anche per il fenomeno Telegram che ad un certo punto, dopo aver preso una lunga rincorsa, sembrava sul punto di superare WhatsApp.

Ad oggi di aggiornamenti per la piattaforma verde ce ne sono tanti in programma e a quanto pare uno di questi sarebbe finalmente pronto all’arrivo. Non si parla d’altro in questi giorni, con gli utenti che non vedono l’ora di poter avere a disposizione la nuova possibilità. Questa riguarda gli username, ovvero l’opportunità di impostare un nome che possa identificare l’utente su WhatsApp, senza il bisogno del numero di telefono. L’aggiornamento è in fase di test e nel frattempo gli utenti per aumentare la loro privacy si stanno rifacendo ad alcuni piccoli trucchetti. In tanti diverse volte hanno pensato di occultare il loro stato appena pubblicato non facendolo vedere in giro per la su WhatsApp, ma come bisogna fare per nasconderlo solo agli occhi di alcuni utenti? A quanto pare, la soluzione c’è ed è molto semplice da attuare.

WhatsApp: ecco il trucco per nascondere lo stato solo da alcuni utenti

Se volete nascondere il vostro stato pubblicato su WhatsApp solo ad alcuni dei vostri utenti, potete farlo tranquillamente. Molte persone non ci hanno fatto caso, ma da tempo l’applicazione ha integrato un aggiornamento che permette di scegliere a chi non far vedere il contenuto.

Bisogna solo andare nelle impostazioni relative agli stati e, dove si modifica la privacy, alla voce Modifica, basta scegliere “I miei contatti eccetto“. È proprio in questo modo che otterrete la discrezione che cercavate.