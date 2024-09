In queste ore sono emersi nuovi ed interessanti dettagli sul possibile debutto della famiglia Honor Magic 7. La prossima serie di dispositivi top di gamma realizzata dal produttore cinese potrebbe fare il proprio debutto ad ottobre.

A lanciare questa indiscrezione ci ha pensato il noto Digital Chat Station (DCS), sempre molto attento a raccogliere le informazioni disponibili. La particolarità di questa famiglia di dispositivi è da ricercare nella propria scheda tecnica.

Secondo DCS, Honor ha scelto di utilizzare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 per garantire le massime prestazioni ai device. Considerando questo aspetto, il lancio previsto ad ottobre si inserisce perfettamente con l’evento Snapdragon Summit 2024 durante il quale il chipmaker annuncerà la nuova piattaforma hardware.

Honor si sta preparando al lancio della serie Magic 7, tanta potenza e fotocamera di fascia alta per i nuovi flagship

Stando alle indiscrezioni emerse in queste settimane, la serie Magic 7 sarà caratterizzata da due differenti modelli. La variante base sarà affiancata dal modello Pro e le differenze principali tra i due smartphone dovrebbero essere piuttosto limitate.

I due smartphone avranno display OLED con una risoluzione da 1.5K per la versione base e da 2K per il Pro. Sembra confermata la certificazione IP68 o IP69 contro le infiltrazioni di polvere e acqua, una ulteriore garanzia per gli utenti. Non mancherà la presenza di un sensore di impronte digitali ad ultrasuoni e il riconoscimento facciale.

Entrambi i dispositivi saranno caratterizzati da tre ottiche posteriore, ma per il Magic 7 Pro ci aspettiamo ottiche leggermente più performanti. Il sensore principale potrebbe essere un Omnivision OV50H da 50MP, affiancata da un teleobiettivo periscopico Sony IMX882 da 50 megapixel e un terzo sensore non ancora specificato. Le indiscrezioni indicano che Honor potrebbe optare per un’ottica Samsung da 50 MP o da 200 MP.

Considerando le tempistiche del lancio, la famiglia Honor Magic 7 si troverà a confrontarsi con smartphone del calibro di Vivo X200, Xiaomi 15 e OnePlus 13.