Il lancio del SoC Snapdragon 8 Gen 4 è dietro l’angolo ma Qualcomm sta già pensando al futuro. Secondo alcune fonti autorevoli, Il chipmaker americano è già al lavoro sullo sviluppo del prossimo Snapdragon 8 Gen 5.

Nell’ottica di ottimizzare la piattaforma hardware a disposizione, lo Snapdragon 8 Gen 5 manterrà la stessa architettura hardware. Possiamo aspettarci, quindi, una soluzione octa core composta da due core dedicati alle performance e sei core pensati per l’efficienza energetica.

Tuttavia, il SoC di prossima generazione potrà contare su un notevole incremento delle frequenze operative. Questo cambiamento determinerà un aumento delle performance notevole ma che, al momento, è possibile quantificare.

Qualcomm ha già avviato lo sviluppo dello Snapdragon 8 Gen 5, il SoC di prossima generazione sarà il più potente mai realizzato

Le indiscrezioni emerse indicano che il nome in codice del SoC è “Pegasus” e i performance core lavoreranno a 5.0 GHz mentre i core ad alta efficienza raggiungeranno la frequenza operativa di 4.0 GHz. L’incremento della velocità di clock rispetto allo Snapdragon 8 Gen 4 è notevole considerando che il chipset opera rispettivamente a 4.32 GHz e 3.53 GHz.

Al momento, non è chiaro se questi valori saranno validi per tutte la versione dello Snapdragon 8 Gen 5. Infatti, Qualcomm dovrebbe affidarsi a due fornitori differenti per la realizzazione del chipset. Da un lato ci sarà TSMC che utilizzerà il processo produttivo denominato N3P mentre, dall’altro lato, parte della produzione sarà affidata a Samsung Foundry che sfrutterà il nodo proprietario SF2.

Possiamo immaginare che i valori di clock di 4.0 e 5.0 GHz saranno raggiunti dai chipset prodotti da TSMC. Per quanto riguarda i SoC realizzati da Samsung, potranno contare su una soluzione proprietaria che garantirà prestazioni anche maggiori.

Ricordiamo che al momento si tratta solo di indiscrezioni non confermate e maggiori dettagli emergeranno nel corso dei prossimi mesi. In ogni caso, a pochi giorni dal lancio dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, le aspettative per la Gen 5 sono già altissime.