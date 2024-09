Mark Zuckerberg, durante il Meta Connect 2024, ha effettuato alcune presentazioni davvero interessanti. La natura di quest’ultime è diversa. Vanno da dispositivi indossabili, dall’AI, alla realtà mista. Lo scopo è rendere tali tecnologie sempre più alla portata della quotidianità di tutti. Inoltre, Meta punta a trasformare il modo stesso in cui gli utenti si relazionano con la tecnologia.

Le nuove opzioni presentate durante il Meta Connect 2024

A tal proposito, Zuckerberg ha commentato l’arrivo del prossimo Quest 3S. Il visore per la realtà mista rappresenta un passo avanti importante. Il nuovo modello si basa sulla piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2. Il Meta Quest 3S presenta una risoluzione elevata e verrà presentato con diverse opzioni per quanto riguarda la memoria. La configurazione massima è quella da 512 GB presente sul dispositivo di punta. Quest’ultimo verrà venduto a 549,99 euro. Mentre il modello “base” ha un costo di 329,99 euro, prezzo che lo rende più accessibile. Il dispositivo è disponibile per il preordine dal 25settembre. Le spedizioni, invece, avranno inizio il prossimo 15ottobre.

Un’ulteriore novità presentata durante il Meta Connect 2024, sono gli occhiali AR Orion. L’azienda sta lavorando al prototipo di questi indossabili da ormai 10 anni. Gli occhi uniscono l’estetica di occhiali tradizionali alle capacità di un dispositivo per la realtà aumentata. Tra le funzioni offerte c’è il tracciamento oculare e l’uso di input vocali che permettono di interagire in modo naturale con l’ambiente circostante. Al momento, gli occhiali sono in fase di sviluppo.

Per lo stesso settore arrivano anche i Ray-Ban Meta. Si tratta di occhiali smart che stanno per ricevere l’aggiornamento di Meta AI. Gli occhiali permetteranno di scansionare codici QR, ricevere assistenza ed appuntare promemoria vocali.

A tal proposito, Meta AI rappresenta un elemento chiave per l’azienda di Zuckerberg. Il nuovo sistema è ormai integrato nelle principali piattaforme dell’azienda, da WhatsApp a Facebook. Le nuove funzionalità in arrivo permetteranno agli utenti di rispondere vocalmente ai propri messaggi e di interpretare le immagini che vengono condivise nelle proprie chat. Inoltre, Meta sta lavorando a novità interessanti anche per i Reels di Instagram. Qui, infatti, presto arriverà una nuova opzione di sincronizzazione per i video doppiati. Un’opzione particolarmente utile per migliorare l’esperienza multilingue sulla piattaforma.