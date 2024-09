Le nuove misure per la condivisione delle password di Disney+ stanno per arrivare anche in Italia. La piattaforma, infatti sta introducendo un piano di condivisione a pagamento. Si tratta di un provvedimento importante che cambia il modo in cui gli utenti possono usufruire degli abbonamenti messi a disposizione. Quali sono le nuove regole per gli abbonati in Italia?

Nuove politiche di condivisione per Disney+: ecco cosa sta per cambiare

A riportare la notizia è un post sul blog aziendale della piattaforma. La nuova politica è stata testata già in altri Paesi e sta per arrivare anche in Italia. Cosa cambia con le nuove regole? Secondo quest’ultime stabiliscono che ogni abbonamento messo a disposizione su Disney+ può essere usato da un singolo nucleo familiare. Ciò significa che l’accesso viene, con l’introduzione delle nuove regole, limitato a tutti coloro che non vivono letteralmente sotto lo stesso tetto.

Disney+ fornisce però una soluzione alternativa. Gli utenti che desiderano condividere il proprio account con persone che non fanno parte del proprio nucleo familiare hanno a loro disposizione l’opzione “Utente Extra”. Quest’ultima prevede un costo mensile di 4,99 euro al mese extra per gli abbonamenti Standard con pubblicità. Mentre per quelli Standard e Premium il costo è di 5,99 euro. Per ogni abbonamento su Disney+ è possibile aggiungere un solo utente extra. In alternativa, è possibile sottoscrivere un nuovo abbonamento indipendente.

È importante considerare che gli utenti che viaggiano spesso possono utilizzare il proprio abbonamento segnalando di essere “lontani da casa”. Il nuovo intervento sulle password fa parte della nuova strategia di Disney+ per i piani condivisi. E non solo. sembra che per il mese di novembre, tutti gli abbonamenti disponibili sulla piattaforma verranno coinvolti da una nuova ondata di aumenti. Bisogna attendere per scoprire quali saranno le nuove tariffe adottate da Disney+ per i suoi piani mensili ed annuali.