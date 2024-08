Nel mondo delle app di messaggistica, WhatsApp si distingue come una delle più popolari al mondo. Gli sviluppatori dell’app sono infatti costantemente impegnati nel migliorarne il servizio. Ciò attraverso la continua introduzione di nuove ed interessanti funzionalità. L’ultima novità, riguarda l’integrazione avanzata con Meta AI (attualmente disponibile nella versione Beta 2.24.16.10 per Android). Essa consente agli utenti di interagire con l’intelligenza artificiale tramite messaggi vocali.

WhatsApp: innovazioni e nuove funzioni, come restare al passo

Tale aggiornamento segna un importante passo avanti rispetto alle interazioni precedenti, limitate ai soli messaggi di testo. Grazie alla tecnologia di riconoscimento vocale avanzata di MetaAI, ora sarà possibile comunicare con il chatbot in modo più fluido ed efficiente. La funzione, inizialmente testata negli Stati Uniti, è stata estesa a diversi Paesi, supportando numerose nuove lingue. L’AI è in grado di comprendere il contenuto degli audio. Ma, in caso di difficoltà dovute a rumori di fondo, richiederà una nuova registrazione del messaggio. Tale innovazione offre una modalità di comunicazione più intuitiva e veloce per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso.

Per beneficiare delle ultime novità, è fondamentale mantenere l’ app sempre aggiornata. Gli utenti possono verificare la disponibilità di nuovi introduzioni direttamente dal Google Play Store. Coloro che, invece, desiderano provarle in anteprima possono iscriversi al canale beta di WhatsApp. Questo passaggio può essere effettuato seguendo un link dedicato. Anche se il programma-Beta potrebbe essere temporaneamente al completo. In alternativa, è possibile scaricare e installare manualmente l’ultima versione disponibile tramite il portale APKMirror.

Oltre all’integrazione con Meta AI, WhatsApp continua a migliorare e aggiungere funzionalità. Tra le più recenti si notano alcuni effetti e filtri per le chiamate AR. Oltre alla possibilità di inviare sticker multipli e l’introduzione del doppio tocco per le reazioni. Queste aggiunte arricchiscono quindi l’applicazione. Ma dimostrano anche l’impegno costante del team della piattaforma nel fornire un servizio sempre all’avanguardia.