Iliad con tre offerte GIGA batte TIM e Vodafone, si parte da 7 EURO

Almeno per il momento, per contrastare il fenomeno dei gestori virtuali, i più grandi operatori hanno deciso di scendere in campo con le loro offerte più influenti. Tra i più interessanti del momento non può che figurare anche il nome di Iliad, azienda che negli anni ha preso il largo senza problemi e che ora vuole prendersi tutto ciò che resta.

I colpi inferti a questo gestore dai provider virtuali sono stati davvero duri, ma nulla che abbia in qualche modo potuto comprometterne la stabilità. Iliad infatti è rimasto in piedi e oggi occupa il primo posto sul podio tra tutti i provider mobili disponibili in Italia. Il merito va attribuito certamente ai contenuti presenti in ogni offerta, nonché ai prezzi che durano per sempre senza scadere.

Iliad: nuove offerte disponibili con prezzi assurdi, eccole qui

Quando un gestore come Iliad aggredisce il mercato della telefonia mobile, lo fa con tanta esperienza e soprattutto con le armi giuste. Gli utenti che hanno deciso di intraprendere un nuovo percorso con un gestore virtuale, potrebbero ora sentirsi in diritto di valutare un cambio e un approdo presso il gestore più forte al momento.

La prima offerta degna di nota è quella che costa meno, ovvero solo 7,99 € al mese per sempre. La Giga 120 consente a tutti di avere il meglio, con minuti e messaggi senza limiti verso chiunque e infine con 120 giga in 4G. Lo stesso vale anche per le altre due offerte: la Giga 180 e la Giga 250.

Anche queste infatti permettono di inviare messaggi e di telefonare senza limiti, ma con delle differenze sostanziali. La prima delle due offre 180 giga in 5G, mentre la seconda ne offre 250 in 5G. Il prezzo della prima è di soli 9,99 € al mese per sempre, mentre quello della seconda equivale a 11,99 € al mese per sempre e per tutti.