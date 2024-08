La prossima famiglia di smartphone targati Honor sarà la serie Magic 7, il cui debutto è previsto entro la fine dell’anno. La gamma di device potrebbe arrivare sul mercato Cinese a novembre e le prime indiscrezioni stanno iniziando ad emergere.

Ci aspettiamo almeno due dispositivi appartenenti alla famiglia con il Magic 7 che sarà affiancato dalla variante Pro. Grazie a quanto condiviso dal leaker Teme, possiamo scoprire il presunto design di Honor Magic 7 Pro.

Il render è realizzato sulla base delle informazioni trapelate in questi mesi e permette di ottenere un primo sguardo su quello che sarà il device. In particolare, non ci saranno enormi differenze rispetto alla serie Magic 6.

Magic 7 Pro sarà il prossimo flaghsip di Honor e arriverà a novembre con SoC Snapdragon 8 Gen 4 e fotocamere di altissimo livello

Tuttavia, possiamo segnalare almeno una divergenza estetica rispetto alla precedente generazione. Un cambiamento importante riguarda il modulo fotografico che nel Magic 7 Pro che adotta un design quadrato per la disposizione delle fotocamere e del flash LED.

Passando alle specifiche tecniche del comparto fotografico, il nuovo Honor Magic 7 Pro dovrebbe contare su una tripla ottica con funzioni differenziate. Gli analisti indicano che l’obiettivo principale potrebbe essere un sensore OmniVision OV50K da 50 megapixel.

A supporto troveremo un Samsung HP3 da 180 megapixel o 200 megapixel. Quest’ottica sarà dotata anche di lente periscopica per consentire valori di zoom molto elevati. Sarà presente anche una fotocamera ultra-wide con risoluzione da 50 megapixel.

Il sitema potrà contare anche su un sensore LiDAR e un sensore di temperatura del colore per migliorare la gestione delle distanze e dell’illuminazione. La gestione delle informazioni e dei dati sarà gestito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Il display di Honor Magic 7 Pro sarà un OLED con finitura curva sui quattro lati con risoluzione da 1.5K. Il refresh rate raggiungerà i 120Hz per garantire un’esperienza visiva eccezionale. Infine, la batteria avrà una capacità di circa 6.000 mAh per supportare gli utenti in tutte le proprie attività quotidiane.