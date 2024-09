Il team di sviluppatori di WhatsApp è sempre a lavoro per rendere la piattaforma più attiva e funzionale per tutti gli utenti. In particolare, di recente l’applicazione è alle prese con una serie di aggiornamenti utili. Quest’ultimi si concentrano sulla sicurezza e l’introduzione di novità interessanti. A tal proposito, WhatsApp sta lavorando al rilascio di una nuova opzione dedicata alla piattaforma sui dispositivi Android. Nello specifico, si parla della versione Beta 2.24.20.19 dell’app ed offre una novità interessante a tutti gli utenti. Di cosa si tratta?

Su WhatsApp Beta in arrivo una nuova opzione per Android

Gli esperti della piattaforma sono al momento alle prese con un nuovo aggiornamento che promette di essere particolarmente utile. Si tratta della possibilità di contrassegnare tutte le chat come lette con un singolo passaggio.

La novità viene mostrata all’interno di alcuni screenshot. Secondo quanto è stato riportato gli utenti potranno accedere alla nuova opzione recandosi nel menu disponibile nella scheda delle chat. Dopo averla selezionata tutti i messaggi non letti verranno contrassegnati come letti. Ciò significa che le chat non presenteranno più l’indicatore relativo ai messaggi non letti.

Si tratta di un’opzione particolarmente utile. Quest’ultima, infatti, può rendere l’esperienza su WhatsApp più intuitiva e rapida. La funzione è già disponibile su iOS ed ora, con il nuovo aggiornamento, sta per arrivare anche su Android. L’opzione rappresenta un’opzione particolarmente vantaggiosa per tutti gli utenti che ricevono di continuo dei messaggi, anche da chat di gruppo.

Come anticipato, la funzione al momento è disponibile sulla versione beta della piattaforma. Ciò significa che solo un numero limitato di utenti possono testarla. Non è chiaro quando WhatsApp rilascerà la nuova opzione sulla propria versione stabile per tutti i dispositivi Android. Non resta che attendere la fine dei test per assistere all’arrivo della funzione e scoprire quali sono i vantaggi messi a disposizione da quest’ultima per organizzare le proprie chat su WhatsApp.