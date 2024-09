Pedaggio autostrada: ci saranno degli aumenti

Andare in autostrada, come tutti ben sanno, presuppone un costo da sostenere in base alla percorrenza. Gli automobilisti sono infatti sempre pronti a sborsare qualcosa per garantirsi le strade migliori, anche se non mancano le lamentele. Stando a quanto riportato ultimamente, gli italiani dovranno fronteggiare dei nuovi aumenti dei prezzi dovuti all’inflazione.

Esatto, il pedaggio in autostrada aumenterà ancora, comportando una nuova cattiva notizia per le persone. A dare l’annuncio è stato l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi.

Pedaggio autostrada: adesso gli utenti subiranno un nuovo rincaro, ecco i dettagli

Adesso la domanda è ovviamente spontanea: di quanto aumenterà il pedaggio in autostrada? Al momento non si conosce la risposta, con la cifra che non è stata infatti ancora comunicata. Roberto Tomasi però ha riferito che gli aumenti saranno moderati, anche perché saranno in linea con quanto accaduto durante gli ultimi anni, in cui il prezzo è lievitato dello 0,85%.

“Negli ultimi cinque anni, l’aumento medio annuo nel sistema autostradale è stato di circa lo 0,85%, a fronte di un’inflazione che ha superato il 10%. Di conseguenza, l’incremento sarà relativamente contenuto rispetto alle esigenze del Paese“.

Oltre a questo, l’ad di Autostrade per l’Italia ci ha tenuto a ricordare che in Italia i pedaggi in autostrada sono i più bassi rispetto a tutti quelli in Europa. Inoltre, un altro aspetto che è stato fatto notare è che tutte le infrastrutture realizzate non hanno gravato in alcun modo sulla fiscalità generale e dunque senza ampliare il debito pubblico.

Nel frattempo, non si fermeranno i lavori che serviranno a potenziare la rete autostradale:

“Nelle prossime settimane avvieremo i lavori per il tratto Milano-Lodi sull’A1, con l’obiettivo di ampliare un altro corridoio cruciale per il nostro Paese. L’auspicio è di poter avviare tutti gli altri cantieri nei prossimi mesi, un tema su cui collaboriamo costantemente con il ministro Salvini“.