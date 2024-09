Sembra che il prossimo Galaxy S25 Ultra di Samsung abbia sfruttato Geekbench, nota piattaforma di benchmark, per allenare le proprie potenzialità hardware. Sulla piattaforma appare un nome diverso. Si parla, infatti, della sigla modello “Samsung SM–S938U“. È la prima “apparizione” su un sito pubblico del nuovo Galaxy. Non vale lo stesso invece per lo Snapdragon 8 Gen 4. Quest’ultimo, infatti, era già apparso su Geekbench insieme al dispositivo OnePlus 13.

Galaxy S25 Ultra: i primi risultati emersi

Insieme al OnePlus 13, il chip Qualcomm aveva ottenuto dei risultati davvero importanti su Geekbench. In particolare, il sistema ha ottenuto in single core oltre 3.200 punti. Mentre in multi-core sono oltre 10mila. Per quanto riguarda il Galaxy S25 Ultra i primi risultati sembrano meno imponenti, soprattutto in multi-core, ma ciò non vuol dire che i dati ottenuti siano meno importanti. Infatti, si tratta di risultati superiori a quelli ottenuti dall’iPhone 16 Pro Max.

È ipotizzabile che il Galaxy S25 Ultra abbia ottenuto circa 1000 punti in multi-core. Per quanto riguarda la RAM, i test condotti da Geekbench hanno indicato 12GB per il nuovo smartphone. Mentre sono 16GB per OnePlus 13. Potrebbero essere queste le differenze a giustificare le differenze riscontrate tra i punteggi dei due dispositivi. Si tratta in entrambi i casi di smartphone con valori eccellenti.

I risultati ottenuti da questo confronto mettono comunque in evidenza come il nuovo Galaxy S25 Ultra abbia ottenuto risultati rilevanti, superiori a quelli del suo predecessore. Quest’ultimo presenta circa 700 punti in single core e circa 2000 in multi-core.

I primi dati forniti mostrano uno scenario particolarmente interessante che potrebbe ulteriormente arricchirsi con l’arrivo di nuovi test ed informazioni utili. La presentazione del nuovo smartphone, seguendo le tempistiche dei modelli precedenti, potrebbe dunque avvenire a gennaio 2025. È dunque probabile che già nelle prossime settimane anche Samsung rilasci nuovi dettagli sul suo nuovo smartphone Galaxy S25 Ultra.