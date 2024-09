La piattaforma di messaggistica più utilizzata è senza alcun dubbio WhatsApp, miliardi di utenti infatti hanno un account che utilizzano tutti i giorni per scambiare messaggi con tantissimi altri utenti registrati, indubbiamente ciò rende WhatsApp un’applicazione di grande successo ma allo stesso tempo terreno fertile per portare avanti truffe e simili Con l’obiettivo di recare danno agli utenti.

Di conseguenza, la privacy è uno degli elementi al centro delle attenzioni di WhatsApp che cerca ogni giorno di migliorare questo aspetto ovviamente cercando di garantire la massima sicurezza per i propri utenti, in modo da proteggerli proprio da pericoli come quelli indicati sopra, ma anche in generale, da messaggi che sarebbe meglio non ricevere.

Ecco dunque che proprio per questo WhatsApp ha avviato i test di una nuova funzionalità che consentirà di migliorare drasticamente la privacy e proteggere il più possibile i propri utenti, si tratta del blocco dei messaggi da parte degli utenti sconosciuti che non abbiamo salvato in rubrica, vediamo qualche dettaglio in più.

Blocco selettivo

Questa funzionalità va attivata all’interno delle impostazioni di WhatsApp dedicate per l’appunto alla privacy, quest’ultima andrà a bloccare i messaggi in arrivo da contatti sconosciuti ma non in modo totale bensì da quei numeri che mostrano un elevato volume di attività nell’invio di messaggi utenti per l’appunto che non hanno questi numeri nella lista contatti.

In tal modo, WhatsApp riuscirà a prevenire il rischio di non ricevere dei messaggi importanti, magari come comunicazioni lavorative che arrivano da numeri che non necessariamente sono presenti nella nostra lista contatti ma che possono corrispondere a persone affidabilissime.

Non rimane dunque che attendere per toccare con mano questa funzionalità che comunque è in fase di test ed è infatti disponibile per una cerchia ristretta di utenti, si tratterà senza dubbio di un colpo importante al fenomeno di spam che sta dilagando da un po’ di tempo proprio sulla nota piattaforma di messaggistica.