TIM promuove le POWER: costano 6 EURO al mese, ci sono 300 GIGA in 5G

TIM sta lavorando duro ultimamente. Sono tre infatti le offerte che sono state lanciate ufficialmente e che stanno portando acqua al mulino del fortissimo gestore italiano, il quale non intende fermarsi.

Sarà complicato per altre aziende, riuscire a mettersi in competizione, siccome la qualità, la quantità e soprattutto la gran convenienza che TIM sta dimostrando, al momento risultano ineguagliabili.

TIM propone le sue grandi offerte: ecco le Power con tutto incluso

Le offerte messe a disposizione da TIM parlano da sole, includendo al loro interno tutto quello che serve per avere zero grattacapi. Si tratta di tre offerte molto famose che fanno parte della stessa gamma che nel 2023 ha dominato: le Power. TIM sta provando a rubare utenti, soprattutto ad alcuni gestori.

Con la Power Special che costa solo 9,99 € al mese ad esempio si possono avere minuti senza limiti per le telefonate verso tutti, 200 SMS verso tutti e 300 giga per la navigazione web usando il 5G gratis. Questa, però non è la sola offerta disponibile nel catalogo di TIM, ma ce ne sono altre due.

Chi non ha intenzione di spendere la cifra appena illustrata, può optare per la nuova Iron, un’offerta che infatti mensilmente costa solo 6,99 €. Anche al suo interno, si nascondono minuti senza limiti e 200 SMS, questa volta con 150 giga in 4G. A chiudere il trittico, ci pensa l’ultima soluzione della gamma, quella Supreme Easy che in tanti hanno già sottoscritto e che anche questa volta arriva con gli stessi minuti e messaggi e con 200 giga in 4G.

Un aspetto è da tenere sempre in primo piano: solo se siete utenti provenienti da un gestore virtuale o da Iliad, potete approfittare di queste straordinarie opportunità. TIM vuole infatti attaccare i gestori attualmente più forti. Inoltre c’è una promozione attiva: scegliendo tra queste offerte, si può avere il primo mese totalmente gratis.