TIM propone offerte irrinunciabili: ecco le Power fino a 300GB in 5G

Il periodo di settembre sta mostrando tantissime offerte da parte di vari gestori del mondo della telefonia mobile, ma uno su tutti avrebbe preso il controllo. Stanno le statistiche, infatti sono molto in rialzo le quotazioni di TIM, gestore mobile che negli anni ha monopolizzato il mercato per poi perdere qualche utente in seguito alla forte ascesa di Iliad e dei gestori virtuali.

A tal proposito, l’ultimo periodo è stato condotto da questa azienda solo ed esclusivamente per lottare contro queste due fazioni. Le tre offerte attualmente disponibili sono destinate infatti solo ed unicamente a chi proviene da un gestore virtuale o da Iliad, proprio per indebolire la concorrenza più forte. TIM ha optato per il rilancio di tre offerte già viste in passato, ma che sono ancora arruolabili. Si tratta ovviamente di soluzioni che garantiscono tanti contenuti, prezzi vantaggiosi e anche una qualità di primo livello.

TIM: nuove offerte ora disponibili, si parte da soli 6,99 € al mese

Immaginate di avere tutto a disposizione con un’offerta mobile e di partire dal prezzo di soli 6,99 € al mese. Questo è quanto accade nel momento in cui si sceglie una delle Power di TIM, più in particolare la nuova Iron. Tale soluzione al suo interno permette di trovare minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti, ma soprattutto 150 giga in 4G.

Non finisce qui in quanto c’è anche la nuova Supreme Easy, una soluzione con cui TIM garantisce gli stessi contenuti in termini di minuti ed SMS ma con 200 giga in 4G. Il prezzo è di soli 7,99 € mensili.

Per completare il discorso, ecco la Power Special, offerta che con 9,99 € al mese offre 300 giga in 5G per internet ma anche minuti senza limiti e 200 SMS come le altre due promo di TIM. Qualsiasi sia l’offerta scelta dagli utenti, il primo mese costerà 0 € in promozione per tutti.