WhatsApp: con questo trucco ora gli utenti sanno SPIARE il partner

Molte persone non sanno che esistono dei trucchi esterni per consentire agli utenti di integrare WhatsApp. Potrebbe essere passata inosservata la soluzione che consentiva di recuperare i messaggi gratuitamente e in ogni momento, ma non deve sfuggire una soluzione che in tanti cercano da tempo: quella utile per spiare le persone. Ovviamente non bisogna spaventarsi: non è nulla di analogo a quello che esisteva qualche anno fa. Magari non tutti ricordano, ma durante i primi tempi e anche un po’ dopo c’erano delle applicazioni di terze parti che, in maniera illegale, garantivano la possibilità di spiare le conversazioni di altre persone.

Quegli applicativi avevano tantissime possibilità e prevedevano un pagamento, ovviamente in nero. Erano molte le persone che ci cascavano e sottoscrivevano una sorta di abbonamento, accettando dunque i servizi di un’applicazione che poteva farli finire anche nei guai. WhatsApp fortunatamente ha lottato davvero tanto per debellare il fenomeno e a quanto pare ci è riuscita. Ad oggi soluzioni del genere non ne esistono più in giro, ma ci sarebbe questa nuova possibilità che a tratti potrebbe risultare anche innocua.

WhatsApp: ecco come si chiama l’applicazione che permette di spiare i movimenti degli altri

Secondo quanto riportato, il numero di persone che avrebbe cominciato ad utilizzare Whats Tracker sarebbe crescente. Più utenti infatti riferiscono di aver trovato comoda questa applicazione di terze parti che, una volta scaricata, permette di conoscere i movimenti delle persone nella chat di WhatsApp.

Dopo aver effettuato il download, infatti, si può aprire una sezione, in questa piattaforma, dedicata totalmente alla rubrica. Da qui si possono scegliere le persone di cui si vogliono conoscere precisamente gli orari di accesso a WhatsApp e anche gli orari di uscita. Ogni volta che questi utenti entreranno o usciranno, colui che li sta spiando con Whats Tracker riceverà una notifica. In questo modo, dunque, se gli utenti in questione non dovessero avere l’ultimo accesso o lo stato online attivo, saranno comunque visibili.