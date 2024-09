CoopVoce sorprende: solo 7,90 EURO al mese per la EVO 200

Quello che succede con le offerte di CoopVoce è un vero e proprio miracolo per gli utenti che cercano qualcosa del genere. Basta sceglierne una per avere tutto, esattamente quello che desidererebbero tutti.

In molti si sono accorti che sul sito ufficiale è ritornata ad essere disponibile una delle offerte storiche, probabilmente quella più sottoscritta di sempre: si tratta della EVO 200. Non serve ricordare cosa c’è all’interno di questa offerta, anche se verrà precisato nel paragrafo seguente. Gli utenti sanno benissimo che quando CoopVoce propone una nuova offerta lo fa per battere la concorrenza, proprio come in questo caso. Minuti, messaggi e tantissimi giga fanno parte della filosofia del forte operatore il quale ora ha anche una promozione in ballo. Immaginatevi sottoscrivere un’offerta mobile tra le più importanti in assoluto e di ricevere anche l’opportunità di non pagare il costo di attivazione, ma non solo. Ebbene, bisogna partire proprio da qui: CoopVoce fornisce un’offerta piena di contenuti e super conveniente, peraltro con una promozione attiva.

CoopVoce: torna ancora l’offerta da 200 giga, il prezzo è davvero clamoroso

Dopo aver perso un po’ di terreno nell’ultimo periodo, CoopVoce ha voluto rimettere le cose in chiaro distruggendo la concorrenza a colpi di nuove offerte. In realtà di nuovo non c’è troppo, siccome il provider virtuale ha ripristinato un’offerta già vista in passato e per più volte. Secondo quanto riportato, sono molti gli utenti che hanno apprezzato il ritorno della famosissima EVO 200, una straordinaria offerta mobile che al suo interno include veramente tutto e per un prezzo fantastico.

Scegliendola adesso, gli utenti possono portare a casa telefonate illimitate verso qualsiasi numero, 1000 messaggi verso tutti e 200 giga in 4G per navigare. Il prezzo, che oggi equivale a soli 7,90 €, è in promozione ma non per sempre. Chi la sceglie entro il 2 ottobre, non paga il primo mese e il costo di attivazione.