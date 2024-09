Roma: 60 nuovi autobus elettrici destinati alla periferia della città

La corsa verso l’elettrificazione continua a gonfie vele o almeno si prova a farla andare in quel senso. La notizia delle ultime ore riguarda la periferia di Roma, dove arriveranno 60 nuovi autobus elettrici. A dire il vero, ce ne sono 10 che sono già in servizio proprio a partire dall’ultimo mese di settembre ed entro il prossimo mese di ottobre dovrebbero arrivarne altri 10.

Per l’arrivo dei restanti 40, bisognerà attendere il prossimo mese di gennaio, dunque il 2025. A gestire i nuovi autobus sarà Autoservizi Troiani, che si è aggiudicata il bando proprio per il Lotto 1 Est del Tpl periferico.

Arrivano 60 autobus nuovi a Roma: saranno destinati alla periferia

Gli autobus in arrivo sono di Mercedes, modello eCitaro. Hanno la rampa di accesso per i disabili e sono lunghi 12 metri, oltre che in grado di percorrere 300 km con una sola ricarica. Sono dotati anche dei sistemi di sicurezza automatici per rilevare gli ostacoli e di assistenza alla svolta di seconda generazione.

Dovrebbero arrivare anche dei nuovi bus appartenenti all’Atac. Queste le parole da parte del sindaco di Roma:

“A dicembre saranno introdotti i primi 110 dei 411 autobus elettrici di Atac, iniziando con la zona periferica di Roma est. È un segnale positivo che questo nuovo percorso verso la mobilità elettrica cominci proprio dalle periferie. Non c’è motivo per cui i mezzi più vecchi e meno efficienti debbano essere destinati a queste aree. Al contrario, questi nuovi bus sono tra i più avanzati e moderni in Europa, e a zero emissioni. Il loro utilizzo andrà esteso progressivamente a tutta la città. Oltre a essere più silenziosi e confortevoli, offriranno una guida più stabile e piacevole, incentivando l’uso del trasporto pubblico locale, specialmente nelle zone dove l’auto privata è ancora troppo presente. Questi nuovi veicoli permetteranno di coprire più chilometri, avranno una vita più lunga e ridurranno l’impatto ambientale in modo significativo“.