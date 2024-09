Netflix ha deciso di sperimentare una nuova offerta rivolta agli utenti che desiderano aggiungere un “Profilo Extra” al proprio abbonamento. Questa nuova opzione permette di risparmiare un euro al mese rispetto alla versione standard. Infatti, l’azienda sta testando un pacchetto che include la pubblicità, con un costo mensile di 3,99€, invece dei 4,99€ previsti. Tutto ciò senza interruzioni pubblicitarie. Fino a oggi, chi desiderava aggiungere una persona al di fuori del proprio nucleo familiare poteva farlo pagando una cifra maggiore. Ma ora, con questa nuova possibilità, Netflix offre una soluzione più accessibile.

Netflix: qualità video e limiti per l’utente extra con pubblicità

È importante notare che questa offerta è riservata solo agli abbonati che hanno scelto un piano senza pubblicità. Infatti, coloro che non lo utilizzano non possono aggiungere utenti-extra. Il test è stato avviato da poco e non è ancora chiaro se l’opzione sia già disponibile in Italia. Ad ogni modo, Netflix ha confermato che verrà presto estesa a tutti i Paesi dove è presente il piano con pubblicità. Quindi l’arrivo in Italia sembra solo una questione di tempo.

Un aspetto che resta ancora da chiarire riguarda la qualità dell’esperienza offerta a coloro che scelgono la versione con pubblicità. Attualmente, gli utenti extra collegati a un piano Premium possono godere di contenuti in risoluzione 4K. Ovvero la stessa qualità video e audio del titolare dell’abbonamento. Ma, almeno per il momento, la suddetta piattaforma non ha ancora confermato se questo standard verrà mantenuto anche per chi sceglierà l’opzione con pubblicità a 3,99€.

Ciò che è certo, invece, è che l’utente extra continuerà ad avere un solo profilo e potrà utilizzare un solo dispositivo alla volta. Questo limite vale sia per l’opzione con che senza pubblicità. Insomma, Netflix continua così a cercare soluzioni per mantenere la fedeltà dei suoi abbonati, offrendo nuove formule di abbonamento più flessibili e accessibili ad un pubblico più vasto.