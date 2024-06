A quanto pare a Milano i progetti in merito alla mobilità urbana sono decisamente ambiziosi, ATM Milano sta infatti portando avanti il proprio progetto che porterà all’eliminazione totale di tutti gli autobus diesel entro il 2030, i quali verranno ovviamente rimpiazzati da soli i mezzi elettrici, ecco dunque che infatti qualche giorno fa in occasione della giornata mondiale mondiale dell’ambiente, l’azienda ha fatto il punto sulla situazione confermando di avere a disposizione 250 autobus elettrici e che entro l’estate ne arriveranno ulteriori 30.

In definitiva, dunque entro pochi mesi per le strade di Milano saranno presenti 280 autobus elettrici, secondo i piani aziendali per il 2026 si punta ad arrivare a quota seicento, invece entro il 2030 ATM Milano calcola di poter disporre di ben 1200 autobus a batteria, completando così il proprio obiettivo di elettrificare completamente la propria flotta di mezzi di trasporto.

Mezzi e infrastruttura

Ma non è finita qui, l’azienda ha infatti ben presente che oltre ai mezzi serve costruire anche un’infrastruttura in grado di sostenere il tutto, ecco dunque che entro l’estate verranno installati 50 charger per la ricarica notturna dei bus elettrici, all’interno del deposito di via Palmanova, si tratta di un’operazione simile a quella effettuata precedentemente negli hub di San Donato, Sarca e Giambellino.

Come se non bastasse l’azienda mira a costruire nei prossimi mesi dei nuovi depositi dei concept unici, si tratterà infatti di zone parzialmente sotterranee e con spazi verdi aperti al pubblico, come se non bastasse si punta anche a renderli completamente indipendenti a livello energetico.

ATM Milano infatti sta portando avanti parallelamente anche il proprio impegno di autoproduzione di energia, infatti al giorno d’oggi può contare complessivamente su 11.000 metri quadrati di superficie dedicata agli impianti fotovoltaici, questi ultimi sono in grado di produrre all’anno circa 1,8 GWh di energia elettrica, come se non bastasse, anche le fermate sono indipendenti dal punto di vista energetico e tutta l’energia acquistata dall’azienda proviene da fonti rinnovabili certificate.