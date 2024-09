Il nuovo GoogleTV Streamer è ufficialmente disponibile al prezzo di 119€ sul sito ufficiale di Google. Questo dispositivo si propone come il successore della linea Chromecast. Introducendo innovazioni importanti volte a migliorare l’esperienza di intrattenimento in casa. Una delle principali novità è il pannello smart home. Il quale consente di gestire dispositivi intelligenti come luci, termostati e videocamere direttamente dallo schermo della TV, tramite i comandi vocali e GoogleAssistant. Un’altra funzione interessante è la notifica in tempo reale del campanello. Grazie a cui è possibile vedere chi è alla porta senza interrompere la visualizzazione del programma in corso.

Google TV: sport, streaming e nuove funzioni, tutto a portata di mano

Anche l’intelligenza artificiale gioca un ruolo importante. Il salvaschermo Ambient, infatti, non si limita più a mostrare semplici foto. Ma offre la possibilità di creare design personalizzati grazie all’intervento dell’AI. Google, in più, ha esteso queste funzionalità non solo al proprio hardware, ma anche a marchi di smart TV. Come Hisense e TCL. Oltre che a proiettori di brand come Epson e XGIMI, ampliando così la compatibilità e la diffusione del sistema.

Una delle funzionalità più attese riguarda l’integrazione migliorata con i contenuti sportivi. Google ha infatti inserito una pagina dedicata nella sezione “Per te”. Quest’ ultima raccoglie le partite, gli highlights di YouTube, commenti e molto altro in un’unica scheda.

Tra le altre novità, vi è anche l’ integrazione di una guida per il servizio Freeplay. Essa include oltre 150 canali gratuiti, anche se al momento non è disponibile in Italia. Infine, il dispositivo supporta la risoluzione fino a 4K HDR. Con compatibilità per vari formati video come Dolby Vision, HDR10+ e audio avanzato come Dolby Atmos. Insieme ad un’archiviazione di 32GB e Wi-Fi 802.11ac, Google TV Streamer si conferma un’opzione potente per chi cerca un’esperienza TV completa e fuori dagli schemi.