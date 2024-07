Mentre continuano a circolare voci sul possibile lancio di un piano gratuito con pubblicità da parte di Netflix, è utile soffermarsi sulle novità recenti. Diverse segnalazioni dagli utenti all’estero indicano infatti la definitiva scomparsa del piano Base senza pubblicità.

La graduale eliminazione di quest’ultimo era nell’aria già da tempo, ma ora è confermata dai portali ufficiali di assistenza di Netflix per Canada e Regno Unito. Quest’ultimi hanno affermato chiaramente che il piano Base non è più disponibile. Anche in Italia non è più accessibile per i nuovi abbonati o per chi decide di riattivare l’abbonamento, ma non ci sono ancora richieste di cambio piano per coloro che lo hanno sottoscritto in passato.

Netflix elimina il piano Base senza pubblicità

Ma cosa accade agli utenti all’estero che ancora usufruiscono di tale abbonamento? Secondo quanto riportato da The Verge, un numero significativo di persone ha segnalato su Reddit, a inizio luglio 2024, di aver ricevuto un avviso a schermo con la data di scadenza del proprio piano Base. In pratica, tali utenti devono selezionare un nuovo abbonamento per continuare a utilizzare Netflix oltre la data indicata.

Tale mossa sembra chiaramente mirata a incentivare gli utenti a passare a un piano con pubblicità, che rappresenta ora il punto di ingresso per l’abbonamento alla piattaforma. Per continuare a fruire dei contenuti Netflix senza pubblicità, gli utenti di Canada e Regno Unito dovranno optare almeno per il piano Standard. Quest’ultimo costa 16,49dollari canadesi al mese o 10,99sterline. In Italia, non è ancora noto se si verificherà la stessa situazione, ma è un’ipotesi da tenere in considerazione.

Recentemente i cambiamenti che coinvolgono la piattaforma sono sempre più numerosi. Anche se i cambiamenti nelle politiche di abbonamento aumentano, Netflix continua ad attirare utenti. Ciò proponendo nuove soluzioni per mantenere alto l’interesse dei propri fruitori sia per gli abbonamenti che per i contenuti aggiunti costantemente nel catalogo della piattaforma.