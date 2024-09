Lenovo ha confermato il debutto del tablet Legion Y700 (2024), un device pensato per offrire prestazioni elevate e completa immersione nel gioco. Il tablet da gaming sarà commercializzato in Cina a partire dal prossimo 29 settembre.

Gli utenti che sceglieranno la soluzione proposta da Lenovo si troveranno di fronte ad un display LCD da 8.8 pollici con risoluzione da 2560 x 1600 pixel. Lo schermo offrirà un valore di 343 pixels per inch (PPI) e una luminosità massima di 500 nits.

Il pannello, inoltre, coprirà la gamma colore DCI-P3 e raggiungere un valore di refresh rate da165Hz. Considerando che il tablet è pensato per l’utilizzo prolungato, gli utenti saranno felici di sapere che è presente la Certificazione Rhine Vision per la bassa emissione di luce blu.

Lenovo Legion Y700 si prepara ad arrivare sul mercato con l’edizione 2024, il tablet da gaming si rinnova per venire incontro alle esigenze dei giocatori

Il cuore di Legion Y700 è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato ad un sistema di dissipazione del calore a camera di vapore (VC) di 10,004 millimetri quadri. Il comparto fotografico dovrebbe rimanere invariato rispetto al modello precedente, con un sensore principale da 13MP e una ulteriore lente a supporto. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP pensata per le videochiamate.

Una particolarità molto interessante è la presenza di una doppia porta USB-C che permette di caricare lo smartphone e, in contemporanea, utilizzare delle cuffie. Una feature molto interessante è la possibilità di escludere la ricarica, utilizzando il tablet Lenovo collegandolo direttamente alla corrente senza tenere continuamente in tensione la batteria e causare pericolosi surriscaldamenti.

Si tratta di un accorgimento ottimo per i gamer più accaniti che usano il tablet per periodi di tempo prolungati. In mobilità, invece, sarà possibile utilizzare la batteria da 6.500 mAh, la stessa equipaggiata sul modello precedente. Non resta che attendere i primi riscontri che arriveranno nel corso dei prossimi giorni.