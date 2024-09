Il gaming sta lentamente diventando per tutti da Lenovo, l’ultima promozione riesce ad avvicinare più utenti possibili, infatti il monitor da gaming attualmente in offerta mette a disposizione prestazioni a basso prezzo. Il modello oggi acquistabile è il Lenovo Gaming Monitor G24-20, appunto con diagonale da 23,8 pollici, che permette comunque di godere di una risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), sebbene si tratti di tecnologia IPS LCD.

Indipendentemente dal prezzo fortemente ridotto, ci ritroviamo di fronte ad un prodotto completo e ricco di tecnologia, compatibile ad esempio con AMD FreeSync Premium, raggiungendo ad ogni modo un refresh rate di 144Hz, così da poter godere di una maggiore fluidità in fase di utilizzo, oltre ad un tempo di risposta estremamente ridotto, pari a soli 0,5ms.

Lenovo: il monitor da gaming è in offerta

Il monitor Lenovo può oggi essere vostro con un esborso finale tutt’altro che impegnativo, dovete infatti sapere che il prezzo di vendita del prodotto stesso è di soli 129 euro, con alle spalle una buona garanzia legale della durata di 24 mesi e spedizione gestita da Amazon con consegna a domicilio in tempi veramente molto brevi. Collegatevi qui per l’acquisto.

In termini di connettività il prodotto non ha nulla da invidiare a dispositivi decisamente più costosi, sempre posteriormente possiamo trovare comunque due porte HDMI 2.0 (il refresh rate si ferma a 60Hz), passando per una DisplayPort 1.4, così da estendere al massimo l’usabilità e la versatilità del dispositivo stesso. Da notare che la variante di cui vi parliamo è una esclusiva Amazon, ciò sta a significare che non può essere in nessun modo acquistata da altre parti. All’interno della confezione sarà possibile trovare un cavo DP, così da poter iniziare ad utilizzare il monitor da subito, senza dover attendere tempistiche più o meno lunghe.