Novità importanti per gli utenti che giornalmente inviano email ai propri contatti con Gmail. Notizia delle scorse ore riguarda l’arrivo della spunta blu per Android e iOS. Non a caso, l’introduzione di questa funziona rappresenta un passo avanti di Google verso la semplificazione dei servizi offerti agli utenti.

Non dimentichiamo che la spunta blu era già stata introdotta da Google sul web, la novità arriva adesso anche su sistemi iOS e Android. Per chi non conoscesse il funzionamento, grazie alla spunta blu è possibile capire se la mail appena ricevuta è stata inoltrata da un mittente sicuro. Scopriamo insieme ulteriori dettagli sulla novità introdotta da Google.

Gmail: arriva la spunta blu su Android e iOS

Come sappiamo, Google punta sempre a migliorare i servizi offerti agli utenti. Non a caso, grazie all’introduzione della nuova funzione con spunta blu, Google aumenta la sicurezza degli utenti. Quante sono le email che vengono inoltrate da utenti non sicuri? Purtroppo, al giorno d’oggi, sono davvero tante.

Dunque, adesso anche Gmail su Android e iOS è dotato di un sistema basato sullo standard BIMI (Brand Indicators for Message Identification) utile per far sapere al destinatario dell’email se l’inoltro è stato effettuato da un mittente verificato.

Il funzionamento del sistema è piuttosto semplice: dopo che l’e-mail viene inviata passa attraverso i controlli di autenticazione del provider di posta. A questo punto, viene verificata la presenza di un record BIMI associato al dominio del mittente. Secondo quanto diffuso da Google, i segni che contraddistingueranno la “spunta blu” in Gmail verranno implementati nelle prossime settimane per gli account Google personali e Workspace su Android e su iOS.

Come affermato, il BIMI garantirà un ulteriore livello di sicurezza grazie alla richiesta di un’autenticazione e una verifica dei loghi prima che vengano visualizzati in Gmail come avatar. Non ci resta che attendere l’arrivo della funzione sui dispositivi.