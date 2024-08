Google ha rilasciato una novità piuttosto interessante per gli utenti Android di Gmail. La quale mira a semplificare notevolmente il processo di risposta alle email. Da oggi, infatti, è possibile rispondere a una mail direttamente dalla schermata principale. Dunque senza dover passare per una pagina a schermo intero. Fino ad ora, per rispondere a un messaggio, era necessario selezionare “Rispondi”, “Rispondi a tutti” o “Inoltra”. Azioni che avviavano una nuova schermata dedicata. Su cui poi si procedeva a scrivere il testo del messaggio da inviare o si allegavano eventuali file multimediali. Questo processo richiedeva dunque diversi passaggi, cosa che allungava di molto i tempi di risposta. Caratteristica piuttosto fastidiosa, soprattutto per chi ha una certa fretta o urgenza particolare.

Gmail: disponibilità e aggiornamenti futuri

La nuova funzione semplifica drasticamente il tutto. Permettendo di rispondere direttamente dalla casella di testo che ora si trova in basso nella schermata dell’email. Questa opzione risulta particolarmente utile per le risposte brevi e immediate. Ad ogni modo, per chi preferisce scrivere messaggi più lunghi e dettagliati, resta disponibile la possibilità di espandere la finestra a schermo intero. Così facendo, si può accedere a tutte le opzioni di formattazione avanzate. Come l’aggiunta di grassetto, corsivo e collegamenti ipertestuali.

Google ha confermato che tale funzione è attualmente disponibile solo per gli utenti Android. Ma presto sarà rilasciata anche per i dispositivi iOS. Al momento, l’ opzione di risposta rapida è utilizzabile sia da coloro con account Google personali sia dagli abbonati a GoogleWorkspace Individual. Tale aggiornamento si aggiunge a una serie di recenti miglioramenti apportati alla piattaforma Gmail. La quale continua a evolversi per offrire un’esperienza d’uso sempre più snella ed efficiente.

Insomma, il colosso di Mountain View sta dimostrando un impegno costante nel migliorare i propri servizi. Continuando a rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più dinamico e multitasking.