Negli ultimi anni l’obiettivo del raggiungimento delle emissioni di CO2 e di una conseguente mobilità sostenibile ha spinto le case automobilistiche a creare nuove strategie. Non a caso, le nuove strategie sono state attentamente studiare per poter includere alla gamma di veicoli anche mezzi completamente elettrici. Nonostante ciò, non mancano le case automobilistiche che stanno decidendo di cambiare nuovamente strategia. E’ il caso di Xiaomi che nei prossimi anni amplierà la sua gamma con veicoli ibridi.

Secondo quanto diffuso dal costruttore cinese, i due modelli ibridi arriveranno nel corso del 2027. Scopriamo insieme maggiori dettagli sui veicoli Xiaomi che nei prossimi anni arriveranno sul mercato.

Xiaomi: in arrivo nuovi modelli ibridi

Anche il costruttore cinese Xiaomi pensa ad un cambio di strategia. Come accennato in apertura, nei prossimi anni vedremo due auto non completamente elettrica ma, bensì, ibride. Dopo l’annuncio del SUV SU8, Xiaomi porterà su strada il SUV N3. Nello specifico, l’arrivo del SUV N3, dotato di motore termico, è previsto per il 2026. Con questo SUV, Xiaomi porterà su strada un veicolo che combina tecnologia elettrica con un generatore probabilmente a benzina con l’obiettivo di garantire maggiore autonomia.

E’ chiaro che l’intento del costruttore cinese Xiaomi è quello di conquistare il più possibile il mercato automobilistico con la presentazione di veicoli ibridi ed elettrici. Non dimentichiamo che il costruttore lavora alla progettazione di auto dotate di tecnologie innovative tenendo in considerazione i costi, per consentire a tutti di poterle acquistare.

Non dimentichiamo che Xiaomi sta lavorando su una versione ad alte prestazioni della berlina SU7, la SU7 Ultra. La SU7 Ultra dovrebbe arrivare sul mercato già nel corso del 2025. A contraddistinguere il veicolo, inevitabilmente, la presenza di ben tre motori elettrici che andranno a garantire il massimo delle prestazioni. Non ci resta che attendere ulteriori novità da parte del costruttore cinese.