Fastweb va VELOCISSIMO: la sua offerta con 150 GIGA costa poco

Fastweb non riesce ad esimersi dal dominare anche nel mondo mobile, come dimostra l’ultima offerta lanciata sul sito ufficiale. Qualcuno già aveva avuto modo di sceglierla il mese scorso, portando a casa una soluzione strapiena di contenuti e con un prezzo molto conveniente.

Peraltro, parliamo di un gestore che esprime il massimo livello di qualità in termini di connessione di rete, in quanto è riconosciuto come il più veloce in assoluto. Al momento l’offerta è solo una, ma basta ed avanza per battere ogni forma di concorrenza tangibile.

Fastweb continua a portare nuovi utenti a casa: ecco la nuova Mobile Full con 150 giga in 5G

Chiunque dovesse fare un giro sul sito di questo gestore, più precisamente nella sezione mobile, ecco che campeggia la Fastweb Mobile Full, un’offerta che per molti non ha bisogno di presentazioni. È stata vista infatti anche durante gli scorsi mesi e sono state diverse le persone che hanno approfittato sottoscrivendola una volta per tutte. Al momento è di nuovo disponibile e sempre con lo stesso prezzo, con tutti i benefici del caso.

Tra le grandi offerte del momento, dunque c’è anche questa, la quale ha un prezzo di 9,95 € al mese. Al suo interno, gli utenti trovano telefonate illimitate verso tutte le numerazioni mobili e fisse, ma soprattutto 200 giga con il 5G gratis tutti i mesi.

Ovviamente non finisce qui, visto che ci sono dei benefici, in quanto la spedizione della scheda SIM è gratuita e c’è anche la possibilità di avere una scheda in formato eSIM. Questa comporterebbe diversi vantaggi in quanto non sarebbe necessario attendere la scheda fisica che arrivi a casa. Anche l’attivazione è molto veloce, siccome c’è bisogno, volendo, anche solo dello SPID. Nel caso in cui gli utenti non volessero, potranno procedere sempre con il solito metodo di attivazione o magari usando la carta d’identità elettronica.