Fra non molto giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce farà tornare disponibile una delle sue super offerte di rete mobile, ovvero CoopVoce Evo 300. A quanto pare, però, questa non sarà l’unica offerta che tornerà. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha deciso di far tornare un’altra offerta di rilievo e a basso costo, ovvero l’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 50. Quest’ultima ha infatti un costo per il rinnovo molto basso pari a soli 5,90 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce ripropone la super offerta mobile low cost CoopVoce Evo 50

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di far tornare una delle sue offerte a basso costo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata CoopVoce Evo 50. Quest’ultima sarà disponibile all’attivazione soltanto online direttamente sul sito web ufficiale dell’operatore.

In particolare, con questa offerta low cost gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a ben 1000 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere, come già detto, è molto basso. Gli utenti dovranno pagare infatti un costo di soli 5,90 euro al mese

Anche per questa offerta, l’operatore virtuale ha deciso di offrire gratuitamente il primo rinnovo. Anche il costo di attivazione è offerto gratuitamente dall’operatore. L’offerta mobile CoopVoce Evo 50 sarà disponibile all’attivazione soltanto da tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Per il momento, l’operatore ha comunicato che l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione fino al prossimo 2 ottobre 2024. Come spesso accade, però, l’operatore potrebbe decidere di prorogarne la disponibilità. Staremo a vedere cosa deciderà di fare CoopVoce.