Con Fastweb cambiare gestore può risultare molto più facile e soprattutto vantaggioso di quello che si crede. L’operatore in giallo offre a tutti i nuovi utenti opportunità senza pari per accedere a piani tariffari convenienti e supportati da una copertura solida in tutta la nostra Penisola. A tal proposito, arriva sul mercato la nuova Fastweb Mobile Full, L’offerta disponibile sul sito ufficiale dell’operatore ed è attivabile con un paio di semplici passaggi.

Fastweb Mobile Full: ecco i principali dettagli dell’offerta

Con la nuova promozione l’operatore in giallo mette a disposizione dei suoi nuovi utenti un pacchetto tariffario davvero imperdibile. Ogni mese sono disponibili minuti illimitati e 200 SMS verso tutti. E non finisce qui. L’offerta è arricchita dalla presenza di 200 GB di traffico dati in 5G.

Oltre i dati offerti mensilmente, la promo Fastweb Mobile Full propone una serie di vantaggi extra. Quest’ultimi sono visibili sul sito web dell’operatore nell’apposita sezione dedicata. Visionando la pagina gli utenti possono scoprire tutti i dettagli utili riguardo la nuova offerta.

Se ciò non vi ha ancora convinti a procedere con l’attivazione, il prezzo sarà ulteriore sorprendente. Infatti, la promo prevede un pagamento pensile pari a 9,95 euro. Per attivare l’offerta Fastweb sono disponibili diverse opportunità. Oltre le classiche modalità, da anni disponibili, l’operatore offre anche una nuova possibilità. Gli utenti potranno infatti procedere con l’attivazione tramite il proprio SPID o la carta di identità elettronica. Ciò permette di proseguire in modo semplice e veloce direttamente dal proprio computer o smartphone. Un’opportunità da non sottovalutare.

In un mercato competitivo e in continuo aggiornamento come quello della telefonia i vantaggi e la sicurezza offerti da Fastweb garantiscono una soluzione vantaggiosa per tutti coloro che intendono cambiare il proprio gestore telefonico. Se siete interessati alla promo Mobile Full il consiglio è quello di procedere senza perdere tempo, dato che non è noto quanto tempo la promo resterà attiva.