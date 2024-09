Quando un’azienda immette nel mercato un nuovo dispositivo quest’ultima accompagnato da una cornice di supporto composta da vari elementi, in primis il supporto software che consiste in aggiornamenti di sicurezza e in aggiornamenti firmware maggiori e al secondo posto abbiamo ovviamente il supporto hardware che consiste nella presenza di pezzi di ricambio originali e di un’intera sezione dedicata alla manutenzione e all’assistenza legati al prodotto stesso.

Ovviamene però, un’azienda non può mantenere in eterno questa cornice di elementi dal momento che man mano che si va avanti negli anni vengono rilasciati sempre più prodotti sempre più nuovi di conseguenza mantenere il supporto per quelli più vecchi perde di significato e di convenienza economica.

Come tutte le altre aziende anche Apple non è esente da questo processo e periodicamente iscrive i suoi prodotti più datati alla lista dei prodotti obsoleti e dei prodotti vintage, nel dettaglio i prodotti obsoleti sono quelli che non vengono distribuiti da oltre 7 anni, l’aggettivo “vintage” si applica invece ai dispositivi fuori produzione da 5-7 anni.

Per i primi Apple non fornisce più alcun supporto software e hardware mentre per i secondi è possibile accedere ad un’assistenza hardware fino ad esaurimento scorte, in parole povere i pezzi di ricambio e tutto il supporto tecnico viene fornito finché gli elementi rimasti non vengono esauriti, dopodiché non le verranno prodotti altri.

I modelli obsoleti

I Mac appena aggiunti alla lista dei device obsoleti sono i seguenti:

MacBook Air (13 pollici, inizio 2015)

(13 pollici, inizio 2015) MacBook Pro (13 e 15 pollici, 2016)

(13 e 15 pollici, 2016) iMac (21,5 e 27 pollici, fine 2015)

Per quanto riguarda i modelli invece vintage abbiamo il MacBook Air Retina del 2018 e due versioni del MacBook Pro del 2017-2018.

Dunque se avete uno di questi dispositivi, prendete in considerazione che d’ora in avanti non potrete più accedere alla tipologia di supporto indicata sopra a seconda che si tratti di un dispositivo obsoleto o di un dispositivo vintage, se si dovesse trattare di un dispositivo appartenente a quest’ultima categoria procedete alle riparazioni che ritenete necessarie il prima possibile dal momento che in futuro potreste non poterlo più fare.