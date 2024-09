WhatsApp ha da poco lanciato una nuova funzionalità di sicurezza che potrebbe sorprendere molti utenti. Senza un avviso preliminare, la funzione denominata “Blocco dei messaggi da contatti sconosciuti” entra in azione. Essa infatti impedisce finalmente la ricezione di messaggi da numeri non salvati in rubrica. L’intento di questa opzione è proteggere le persone da tentativi di truffe, spam e altre comunicazioni indesiderate. Purtroppo sempre più diffuse sulle piattaforme di messaggistica. Questo blocco preventivo però, potrebbe creare anche alcuni disagi. Ad esempio, molti messaggi, provenienti da persone note ma non registrate nei contatti, rischiano di non essere mai visualizzati. Ciò potrebbe avere delle conseguenze in ambito lavorativo o personale, causando la perdita di informazioni importanti senza che l’utente ne sia consapevole.

WhatsApp: aggiornamenti automatici e come evitare disagi

Il blocco scatta automaticamente e, senza alcun avviso, il destinatario non riceve i messaggi né ha la possibilità di sapere che qualcuno ha cercato di contattarlo. Per evitare che accada, è necessario disattivare manualmente questa opzione dalle impostazioni avanzate di WhatsApp. Ciò riduce però il livello di protezione contro i messaggi indesiderati. Una scelta che ognuno dovrà ponderare attentamente, bilanciando sicurezza e comunicazione.

Coloro che sono abituati ad utilizzare l’applicazione senza applicare mai modifiche di questo tipo, potrebbero perciò trovarsi impreparati di fronte a queste novità. Gli aggiornamenti dell’app, spesso automatici, portano cambiamenti che, se non gestiti correttamente, rischiamo di avere conseguenze non volute. Molti di questi infatti avvengono senza preavviso. Influenzando direttamente le impostazioni e il funzionamento della piattaforma.

Insomma, per evitare sorprese indesiderate, è consigliabile disabilitare l’installazione automatica degli aggiornamenti e optare per una gestione manuale. In questo modo, ogni utente potrà verificare le modifiche apportate e decidere se attivarle liberamente. Anche se questa soluzione richiede un po’ più di attenzione, garantisce una maggiore consapevolezza sulle funzionalità dell’app e sul loro impatto nella vita quotidiana.